Каждый второй житель Петрозаводска хочет жить только в России

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, в какой стране мира хотели бы жить горожане.

Даже имея возможность жить в любой стране мира, каждый второй петрозаводчанин остался бы на родине. Таковы результаты опроса SuperJob. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Так, 50% экономически активных граждан города остались бы в России, даже имея возможность жить в любой стране мира. По 5% выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 3% отдали бы предпочтение жизни в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии.

Женщины чаще мужчин предпочли бы остаться в России: 55% против 49% соответственно. Из иностранных государств петрозаводчанин чаще привлекает жизнь в Италии, Испании или Турции. США и Канада больше по нраву мужчинам.