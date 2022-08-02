«Кажется, началось»: жители Карелии хвастаются урожаем грибов (ФОТО)

Любители «тихой охоты» публикуют в соцсети фото своей добычи.

Жители Карелии с удовольствием рассказывают о своих удачных походах в лес за грибами. Фото с корзинами добычи они публикуют на своих страницах в соцсети.

«Кажется, началось… Час под Пряжей», — пишет известный петрозаводский предприниматель Валентин Сватовой.

«А у нас побогаче было у Ведлозера… Собака на лисички натаскана», — отвечают Сватовому его подписчики в соцсети, публикуя свои фото с урожаем грибов.

Читатели «Столицы на Онего» тоже хвастаются своей добычей. В редакцию прислали фото грибов, собранных в Кондопожском районе.

«Лисичек море, хотя наш район не славился ими. Подосиновики только пошли. Будет дождь, и через неделю можно собирать. А так пока на жареху в удовольствие», — пишут наши читатели.