Ким Кардашьян снялась голой, показав тело, которым она теперь будет торговать

Ким Кардашьян выложила в соцсети сразу несколько фотографий без одежды.

Таким образом 37-летняя звезда анонсировала выход своего нового аромата KKW Body, флакон которого будет повторять форму её тела, пишет life.

Необычный флакон для духов создала итальянская художница Ванесса Бикрофт. На рынок "миниатюрная Ким" выйдет уже 30 апреля.

Откровенные снимки удивили даже ко многому привыкших поклонников звезды.

"Зачем тебе нужно показывать себя? Ты мать. Что подумают твои дети, если они увидят это сейчас или когда станут старше?"; "Вы позор для женственности и материнства. Вы должны быть порнозвездой, а не матерью или женой", – возмущались подписчики.

Впрочем, осуждающие комментарии не помешали Ким собрать миллионы лайков. К тому же звезда добилась главной цели — привлечь всеобщее внимание к выходу своего нового парфюма.