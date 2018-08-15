Китайские СМИ увеличат тиражи газет, изданных на бумаге, сделанной в Карелии

Крупнейшие СМИ Китая планируют увеличить объемы печати своей продукции на газетной бумаге Кондопожского ЦБК.

Договоренность об этом было достигнута в ходе визита в Китай представителей руководства основного инвестора комбината – ОАО "Карелия Палп". В переговорах участвовали представители крупнейшей медиа-компания Китая "Синьхуа Медиа Ньюз Групп", издающей более 20 газет и журналов, а также ежедневой газеты "Жэньминь Жибао", сообщают "Вести Карелии".

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