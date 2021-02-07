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Клиенты Tele2 на Северо-Западе чаще стали заказывать SIM-карты онлайн

Новости. Общество
15:13, 08 Февраля 2021
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Tele2 подводит итоги работы сегмента электронной коммерции в 2020 году.

Лидерами по приросту онлайн-подключений стали регионы Байкала и Дальнего Востока, Северо-Запада и Урала. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году выросло количество заказов SIM с доставкой на дом. По регионам Северо-Запада этот показатель увеличился на 76%.

В 2020 году эпидемиологическая ситуация подтолкнула телеком-рынок к ускоренному развитию онлайн-продаж и цифровых сервисов. Tele2 фиксирует активный рост подключений через сайт оператора во всех регионах присутствия. Наибольший прирост подключений через цифровой канал за 2020 год зафиксирован в регионах макрорегионального подразделения оператора "Байкал и Дальний Восток", он составил 111%. Также существенно увеличилось количество подключений на Северо-Западе – на 57% и на 55% на Урале.

Оператор проанализировал, какую долю подключений составляет переход клиентов по MNP. В столице этот показатель достигает 22% от всех подключений через сайт. Чуть опережает Москву и область по переходам в сеть оператора со своим номером макрорегион "Волга", где зафиксировано 23%.

Лидером по доле MNP-портаций от общего числа подключений стали регионы Байкала и Дальнего Востока, где показатель составил 29%. По Северо-Западу зафиксирован результат на уровне 13%.

При заказе SIM-карт абоненты отдают предпочтение тарифным планам с большим объемом интернет-трафика, что также говорит о качественном изменении абонентской базы Tele2 и росте активных пользователей интернета в сети оператора.

Наиболее популярным тарифом стал «Мой онлайн». На его долю в 2020 году пришлось 24% от всех подключений в цифровом канале.

Самоизоляция и стремление сократить личные контакты в пандемию повлияли на рост количества заказов SIM-карт с доставкой. Так, по России за 2020 год количество онлайн-покупок с доставкой на дом выросло на 64%. При этом регионы Северо-Запада по этому показателю показали рост на 76%.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:
"Повышенный спрос на доставку SIM-карт мы зафиксировали с середины марта прошлого года. В тот момент компании начали вводить удаленный режим работы. В связи с этим для многих людей приоритетной задачей стали обеспечение безопасности рабочего места и наличие скоростного интернета. В ситуации пандемии потребовалась очень быстрая адаптация и гибкость. Со свой стороны, Tele2 предоставила пользователям разные возможности подключиться к оператору, минимизируя любые контакты. Заказ нового номера можно оформить онлайн на сайте Tele2. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, а абонент может пройти простую саморегистрацию или заключить бумажный договор. При этом в условиях роста онлайн-заказов было важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки, поэтому мы запустили доставку SIM с «Яндекс Go». Мы стремимся адаптироваться под новые реалии и продолжим активно развивать проекты, направленные на развитие онлайн-продаж".

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Комментарии

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Нестор
2021-02-08 15:51:27
Проценты это красиво, а сколько это в натуре? Было 100, стало 124, это тоже 24% роста... может и писать то не о чем?
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