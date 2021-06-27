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Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?

Новости. Экономика
09:23, 28 Июня 2021
фото: © pixabay

В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.

Вся диагностика проводится быстро, удобно, без очередей и лишних контактов (вся документация оформляется дистанционно).

Экспресс-анализ на антиген является аналогом ПЦР-теста (мазок из рото- и носоглостки) и позволяет в режиме реального времени уже с первого дня появления симптомов подтвердить наличие возбудителя коронавируса COVID-19 в организме.

Для проведения анализа используют высокочувствительные тест-системы для определения антигена SD BIOSENSOR, производства Южной Кореи.

Экспресс-анализ на антиген SD BIOSENSOR, одобренный к применению Всемирной организацией здравоохранения, в Петрозаводске можно сделать только в «Клиниках на Чайкиной».

Подробнее читайте здесь.

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Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
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