Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?

В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.

Вся диагностика проводится быстро, удобно, без очередей и лишних контактов (вся документация оформляется дистанционно).



Экспресс-анализ на антиген является аналогом ПЦР-теста (мазок из рото- и носоглостки) и позволяет в режиме реального времени уже с первого дня появления симптомов подтвердить наличие возбудителя коронавируса COVID-19 в организме.



Для проведения анализа используют высокочувствительные тест-системы для определения антигена SD BIOSENSOR, производства Южной Кореи.



Экспресс-анализ на антиген SD BIOSENSOR, одобренный к применению Всемирной организацией здравоохранения, в Петрозаводске можно сделать только в «Клиниках на Чайкиной».

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