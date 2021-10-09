Клуб любителей астрономии ПетрГУ приглашает жителей Петрозаводска

Ученые проведут бесплатные онлайн-занятия для любителей астрономии.

Астрономический клуб «Астерион», созданный на базе Петрозаводского госуниверситета, приглашает желающих на онлайн-занятия. В этом году они будут посвящены звёздам и галактикам. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Уроки в клубе проводят преподаватели кафедры электроники и электроэнергетики Физико-технического института ПетрГУ. Принять участие в занятиях могут школьники, студенты и все, кто интересуется астрономией. Занятия проводятся бесплатно.

В паблике пресс-центра мэрии Петрозаводска сообщается, что нужно сделать, чтобы стать участником клуба.