Автор рубрики «Как это было» Армас Машин рассказал о моде в СССР, чем она радовала и волновала.

«Наше поколение застало споры, можно ли девушкам носить мини-юбки и брюки, а молодым людям — длинные волосы и клеш „как у битлов“. Про столицы не знаю, на периферии все еще спорили. Это было давно и недавно — полвека назад», — написал Армас Машин.

Эталоном моды брежневских времен автор рубрики назвал джинсы. Обязательно — синие, «трущиеся», то есть легко линяющие, и чтобы влезать в них «с мылом». Модники тех лет были уверены: Levis, Lee и Wrangler — лучшие джинсы в мире.

«Когда-то кто-то решил, что советскому мужчине лучше всего подходит классический костюм: однобортный или двубортный, двойка или тройка, расцветкой строже или веселей, повседневный или праздничный, смотря на какой случай. Служащие — при галстуках. У рабочего галстук по торжественным дням. Так уж сложилось. На черно-белых фото со всевозможных собраний и конференций советского времени у мужчин — черное и белое: темные костюмы, белые рубашки, и все при галстуках, — вспоминает Армас Машин.

Когда в СССР хлынула мода на линялые синие джинсы, будто перевернулись песочные часы, отмеряющие моду и цену на то, что модно: купленные с рук, повидавшие виды джинсы-ветераны старшей возрастной категории стоили дороже, чем хороший мужской костюм из хорошей шерстяной ткани в советском универмаге. Попробуй сейчас купить костюм дешевле пары джинсов, да еще из секонд-хенда. Или продать джинсы по цене костюма».

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