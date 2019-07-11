Колония Карелии получит от властей преференции на реализацию продукции

Колония №9 получила торговый знак добровольной сертификации "Сделано в Карелии" за разведение кроликов, сообщили в УФСИН по Карелии.

ФКУ ИК-9 получила торговый знак добровольной сертификации "Сделано в Карелии" на выпускаемое в исправительной колонии мясо кролика.

Данный пример стал прецедентом в признании учреждений региона местным производителем. Колония сможет получить определенные преференции в вопросах продвижения своей продукции, как на территории региона, так и за его пределами.

Общее поголовье пушных зверьков, выращиваемых на кроликоферме учреждения, превышает 2,3 тысячи голов. И данное количество не является предельным. Ежемесячный объект отгрузок парного мяса в тушах и полутушах достигает 500 кг.



Потребителями выступают коммерческие предприятия, частные заказчики, а также муниципальные учреждения.