Комбинат на севере Карелии выпустил в реку 50 тысяч сеголеток

«Карельский окатыш» выпустил в реку Выг молодь сига.

Горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш» выпустил в реку Выг в Беломорском районе более 50 тысяч молоди сига.



«Такое мероприятие проводим третий год подряд, соблюдая требования природоохранного законодательства», - пишет пресс-служба ГОКа.



По мнению ученых, в реке Выг идеальные условия для роста и последующего размножения сеголеток. Через четыре-пять лет они наберут промысловый вес и будут давать потомство.