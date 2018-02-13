Комфортная погода сохранится завтра в Карелии

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В среду, 14 февраля, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Карельский ЦГМС.
По прогнозу синоптиков, в районах Карелии возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -8, -13, на востоке возможно похолодание до -20 градусов по Цельсию. Днем -5, -10, на востоке до -15.
В Петрозаводске без осадков. На дорогах гололедица.
Температура ночью -12, -14, а днем -6, -8 градусов.
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