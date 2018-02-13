Комфортная погода сохранится завтра в Карелии

В среду, 14 февраля, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Карельский ЦГМС.

По прогнозу синоптиков, в районах Карелии возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -8, -13, на востоке возможно похолодание до -20 градусов по Цельсию. Днем -5, -10, на востоке до -15.

В Петрозаводске без осадков. На дорогах гололедица.

Температура ночью -12, -14, а днем -6, -8 градусов.