Компании туротрасли получат 4,5 млн рублей из бюджета Карелии

Семь карельских компаний, занимающихся гостиничным бизнесом, получат субсидии от государтства, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

По результатам рассмотрения документов субсидию на возмещение части затрат на создание объектов, предназначенных для проживания туристов, в том числе гостевых комнат, гостевых домов, получат 7 карельских компаний: ООО "Сарафан", ООО "Карелфармация", ЗАО "Компания Полярный Круг", ООО "ВелТ-Карельские путешествия", ООО "ПТО Питкяранта", ООО "Тулема", ООО "Поморье Тур".