Компания Fischer рассматривает Карелию для инвестиций

Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил перспективы развития промышленности.

"На совещании в Минпромторге РФ с участием замминистра промышленности и торговли России Георгия Каламанова обсудили перспективы развития промышленной отрасли Карелии. Высока вероятность прихода в Карелию крупных инвесторов в лице фармацевтических и фармакологических производств. В ряду возможных иностранных инвесторов – дочернее предприятие австрийской компании Fischer Sports – мирового лидера в производстве беговых лыж", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, на встрече были определены приоритетные задачи: разработка мер поддержки предприятий Карелии по глубокой лесопереработке, а также мер административного регулирования, направленных на решение задач по организации на территории региона глубокой переработки заготавливаемой древесины.