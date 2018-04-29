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Новости. Экономика
09:22, 29 Апреля 2018

Компания Fischer рассматривает Карелию для инвестиций

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Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил перспективы развития промышленности.

"На совещании в Минпромторге РФ с участием замминистра промышленности и торговли России Георгия Каламанова обсудили перспективы развития промышленной отрасли Карелии. Высока вероятность прихода в Карелию крупных инвесторов в лице фармацевтических и фармакологических производств. В ряду возможных иностранных инвесторов – дочернее предприятие австрийской компании Fischer Sports – мирового лидера в производстве беговых лыж", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, на встрече были определены приоритетные задачи: разработка мер поддержки предприятий Карелии по глубокой лесопереработке, а также мер административного регулирования, направленных на решение задач по организации на территории региона глубокой переработки заготавливаемой древесины.

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