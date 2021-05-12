Компания по выращиванию мидий в Карелии стала сотым резидентом российской Арктической зоны

Сотый резидент Арктической зоны РФ займется выращиванием изысканного деликатеса и создаст эко-курорт на побережье Белого моря, сообщили в правительстве Карелии.

Инвестиционный проект по созданию крупнейшей в России сертифицированной фермы по выращиванию мидий на собственных водных участках Беломорского побережья и уникального эко-курорта реализует карельская компания «Северная мидия». Инвестор подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, став сотым резидентом Арктической зоны Российской Федерации, сообщили в правительстве Карелии.

Выращивать аквакультуру в индустриальных масштабах предприятие будет в целях прямых поставок мидии, рыбы и морских водорослей из североводных глубин в рестораны Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Общая площадь водных участков, расположенных в Лоухском районе и предназначенных для этих целей, займет около 267 га.

«Истории создания мидиевой фермы на Белом море уже более полувека. Научные эксперименты по выращиванию на русском Севере – в Белом и Баренцевом морях – мидии, которая считается ценнейшим диетическим продуктом, начались в 1970 году. Белое море более суровое, но, тем не менее, именно здесь впервые был достигнут успех в создании подводных ферм для мидии. Налоговые льготы помогут нам воссоздать самое крупное на Севере страны мидиевое хозяйство. Рассчитываем ежегодно собирать урожай 225 тонн», – рассказал генеральный директор ООО «Северная мидия» Андрей Кячин.

Чтобы обеспечить планируемый объем, резидент АЗРФ также создаст производственные мощности для фасовки, глубокой заморозки и хранения готовой продукции.

Еще одно направление инвестиционного проекта – создание на островах Тонисоар и Соностров эко-курорта, обеспеченного современной инфраструктурой для отдыха и рыбалки, которая является визитной карточкой Республики Карелия. Для проживания туристов будут построены гостиницы и коттеджи с мансардами, рассчитанные на размещение до 500 человек в сезон, банный комплекс, приобретены катера, лодки, снегоходы и соответствующий инвентарь, необходимый для организации круглогодичного отдыха на воде.

К началу 2024 года инвестор планирует запустить объект, вложив в его реализацию порядка 39,5 млн рублей и создав 15 рабочих мест. Руководитель проекта рассчитывает, что популярностью курорт будет пользоваться, прежде всего, у жителей городов Центральной России – Москвы, Санкт-Петербурга и других.

«Сегодня Карелия входит в тройку лидеров по объему инвестиций резидентов Арктической зоны. В настоящее время резидентами Арктики в регионе признаны 16 индивидуальных предпринимателей и организаций. Общий объем инвестиций составляет 95,3 млрд рублей. Важно, что в число резидентов Арктической зоны входят не только крупные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса. В их числе и карельская компания «Северная мидия». Это значительные инвестиции, новые рабочие места, развитие инфраструктуры Лоухского района», - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время заключено 100 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму около 215,5 млрд рублей и трудоустроить 6 324 человека. Стать резидентом АЗРФ можно, подав заявку на портале ArcticRussia.