Компания "ТехРент" продемонстрировала готовность к зимнему сезону (ФОТО)

В субботу, 26 сентября компания "ТехРент" организовала смотр собственного парка коммунальной техники и показала готовность к зимнему сезону.

"В этом году в рамках городского контракта мы увеличили парк техники на несколько единиц: были закуплены две комбинированные дорожные машины (КДМ), четыре трактора МТЗ, четыре "Газели", также ожидаем грейдер. В прошлом году были закуплены фронтальные погрузчики и экскаваторы-погрузчики", – сообщил генеральный директор компании "ТехРент" Петр Зингер.







В настоящее время компания "ТехРент" занимается содержанием не только городских дорог Петрозаводска, но также региональных – в Суоярвском и Пряжинском районах Карелии.





"В прошлом году был подписан государственный контракт на 2,5 года, и было приобретено более 15 единиц техники: коммунально-дорожные машины, грейдера, экскаваторы. Вся новая техника приобретается в лизинг", – отметили в компании.





На этом "ТехРент" не собирается останавливаться: в следующем году планирует продолжить увеличивать и обновлять парк. Помимо техники к зимнему сезону закуплено и заготовлено необходимое количество противогололедного материала.



"За внутренним контролем качества производимых работ будет следить обновленный инженерно-технический состав", – сообщил Петр Зингер.





В компании отметили, что в этом году Петрозаводск преобразился в лучшую сторону: отремонтировано несколько десятков дорог и тротуаров.

"Мы просто обязаны поддерживать чистоту и порядок на них, – сказал подрядчик. – Также мы всем нашим большим коллективом хотим обратиться к жителям города с просьбой поддерживать порядок. Ведь, как говорится, чисто не там, где чаще убирают, а где чистоту соблюдают".





Накануне профессионального праздника "ТехРент" также обратился с просьбой уважительно относиться к работе дорожников.

Напомним, в 2019 году в Петрозаводске впервые был заключен контракт на обслуживание дорог на 5 лет. Победителем аукциона признано ООО "ТехРент", которое и занимается в настоящее время обслуживанием городских магистралей. Согласно новому муниципальному контракту срок выполнения работ – с 1 июля 2019 по 30 июня 2024 года.