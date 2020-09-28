890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Благодаря собакам, наученным определять коронавирус, Финляндия может снять ограничения на въезд 3
28.09.2020 19:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
Новое
Сегодня 09:42
Сирены завоют во всех городах Карелии 5
28.09.2020 13:15
Пенсионерка устроила смертельное ДТП на трассе в Карелии (ФОТО) 2
28.09.2020 16:55
Верховный суд Карелии оставил Боднарчука под стражей до середины ноября 12
28.09.2020 17:10

Компания "ТехРент" продемонстрировала готовность к зимнему сезону (ФОТО)

Новости. Общество
09:13, 29 Сентября 2020
фото: © "ТехРент"
Загрузка...

В субботу, 26 сентября компания "ТехРент" организовала смотр собственного парка коммунальной техники и показала готовность к зимнему сезону.

"В этом году в рамках городского контракта мы увеличили парк техники на несколько единиц: были закуплены две комбинированные дорожные машины (КДМ), четыре трактора МТЗ, четыре "Газели", также ожидаем грейдер. В прошлом году были закуплены фронтальные погрузчики и экскаваторы-погрузчики", – сообщил генеральный  директор компании "ТехРент" Петр Зингер.



 В настоящее время компания "ТехРент" занимается содержанием не только городских дорог Петрозаводска, но также региональных – в Суоярвском и Пряжинском районах Карелии.

"В прошлом году был подписан государственный контракт на 2,5 года, и было приобретено более 15 единиц техники: коммунально-дорожные машины, грейдера, экскаваторы. Вся новая техника приобретается в лизинг", – отметили в компании.

На этом "ТехРент" не собирается останавливаться: в следующем году планирует продолжить увеличивать и обновлять парк. Помимо техники к зимнему сезону закуплено и заготовлено необходимое количество противогололедного материала.

"За внутренним контролем качества производимых работ будет следить обновленный инженерно-технический состав", – сообщил Петр Зингер.

В компании отметили, что в этом году Петрозаводск преобразился в лучшую сторону: отремонтировано несколько десятков дорог и тротуаров.

"Мы просто обязаны поддерживать чистоту и порядок на них, – сказал подрядчик. – Также мы всем нашим большим коллективом хотим обратиться к жителям города с просьбой поддерживать порядок. Ведь, как говорится, чисто не там, где чаще убирают, а где чистоту соблюдают".

Накануне профессионального праздника "ТехРент" также обратился с просьбой уважительно относиться к работе дорожников.

Напомним, в 2019 году в Петрозаводске впервые был заключен контракт на обслуживание дорог на 5 лет. Победителем аукциона признано ООО "ТехРент", которое и занимается в настоящее время обслуживанием городских магистралей. Согласно новому муниципальному контракту срок выполнения работ – с 1 июля 2019 по 30 июня 2024 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-09-29 10:15:29
У занозы есть повод поистерить
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
27.09.2020, 11:04
Стела воинской славы в Петрозаводске дала крен (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:42
Обществоведение
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
Директор рыбоводной компании отказался от намерений открыть новую форелевую ферму после встречи с жителями старинного карельского села. 
Льготная ипотека – главное успеть
25.09.2020 09:30
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 4
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
22.09.2020 14:03
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»