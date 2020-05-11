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Конкурс на разработку проекта нового бассейна отменен в Карелии

Новости. Экономика
10:48, 12 Мая 2020
фото: pixabay.com / 272447
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На сайте Госзакупок содержится информация об отмене конкурса, в котором должна была определиться компания, готовая разработать документацию для строительства бассейна в Медвежьегорске.

Определение поставщика для разработки проектно-сметной документации по объекту "Строительство плавательного бассейна в г. Медвежьегорске" отменено. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

В извещении об отмене определения поставщика указано, что основанием служит решение заказчика.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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