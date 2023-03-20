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Корь тяжелой поступью приближается к Карелии

Новости. Общество
07:20, 21 Марта 2023
фото: Depositphotos

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в Ленинградской области зарегистрировано 67 лабораторно подтверждённых случаев кори.

«Корь рядом. Её тяжёлая поступь уже слышна», - написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Рядом с нами, в Ленинградской области, зарегистрировано 67 лабораторно подтверждённых случаев кори, 52 из них - среди детей. Большинство заболевших госпитализированы. Если с корью встретится человек, ранее не болевший и не привитый, то вероятность заболеть равняется 100%! Ранее уже полыхнули некоторые другие регионы. И вот, эта напасть рядом с нами», - сообщил глава ведомства.

Михаил Охлопков напомнил, что корь - крайне заразная болезнь. Признаки ее проявления: сначала сильный жар, возможны насморк и кашель, покраснение глаз и мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Затем больной покрывается сыпью: сначала шея и лицо, затем всё тело. Сама корь не смертельна, опасны осложнения, среди которых менингит, коревой энцефалит, пневмония и прочее. Развитию этих «побочек» больше всего подвержены дети раннего возраста и взрослые от 30 лет.

По словам министра здравоохранения республики, для специалистов вспышка кори была ожидаемой, потому что в период пандемии ковида более 40 миллионов детей не вакцинировались от кори.

«В Карелии заболевших корью нет с 2018 года. И мы надеемся, что не будет», - заявил Михаил Охлопков.

У Карелии в прошлом году прививку от кори сделали более 100% детей, подлежащих вакцинации и почти 94% - подлежащих ревакцинации. Поэтому группа риска для нас – взрослые, из которых вакцинировалось только 77,7%, а ревакцинировалось 68,5% подлежащих вакцинации.

«В любом случае, мы готовы к негативному развитию событий. Коек достаточно, медицинский персонала обладает необходимыми навыками», - заверил глава Минздрава Карелии.

Михаил Охлопков напомнил, что вакцинации против кори обязательно подлежат все дети в возрасте 1 года, ревакцинация проводится в 6 лет. Детям старше 6 лет и взрослым вакцинация против кори рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины. При этом в возрасте до 36 лет введение вакцины рекомендуется всем, после 36 лет – при высокой вероятности контактов, в первую очередь – медработникам, контактирующим с больными различного профиля, работникам транспорта, образовательных учреждений, а в возрасте старше 55 лет – только при контактах с больными.

«Основная задача сейчас – снова повысить число граждан с иммунитетом к кори. Мы должны заранее развернуть вакцинационные программы, нужно время, чтобы они подействовали. У нас не так много времени на это. Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию от кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Призываю вас не отказываться от основной и подчищающей вакцинации», - сказал министр Охлопков.

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