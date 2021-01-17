Коронавирус повлияет на работу предприятий Карелии в 2021 году, считает более 50% населения

Служба исследований hh.ru в конце декабря провела опрос среди жителей Карелии, чтобы узнать их мнение о том, будет ли пандемия влиять на их работу и возможны ли сокращения там, где они работают.

Из общего числа опрошенных 53% уверены, что эпидемия COVID-19 будет продолжать оказывать влияние на их работу и карьеру. Не согласен с этим каждый третий респондент, ещё 13% затруднились с ответом.

Выше всего доля согласных с тем, что коронавирус продолжит своё влияние на работу и карьеру в новом году, оказалась в сфере туризма и гостиничного бизнеса (68%), добычи сырья (66%). Также 64% представителей банковской сферы и 62% представителей сферы закупок верят в то, что пандемия продолжит влиять на их работу. Больше всего верят в то, что пандемия перестанет оказывать такое влияние на их работу как это было в 2020 году, представители из сферы "Информационные технологии", "Госслужба" и "Рабочий персонал". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".