Кристина Асмус выложила фото из душа

Актриса показала "голое" фото и посмеялась над хейтерами.

Общество наконец стало забывать скандальные кадры из фильма "Текст" (18+), но Кристина дала новый повод для обсуждения, пишет Cosmopolitan.



Блондинка опубликовала интимный снимок, сделанный в душе.

Вместо подписи к снимку актриса оставила множество ироничных хештегов – именно такие комментарии она чаще всего получает от поклонников.

"#послетекстанеотмыться #накормитеасмус #скемдочь #завидуюгарику #незавидуюгарику #чтоделаетвтораярука #агдепетров #можнокадрпониже #крисделомзаймись #скиньтерубльнакарту #какподросток #стыдноажглазапрячет", –написала Кристина.

После выхода фильма Асмус устроили травлю из-за откровенных сцен секса. Гарик Харламов заступился за жену и попросил оставить их в покое. Кристина приняла критику близко к сердцу. Звезда не могла сдерживать эмоции во время интервью. Артистка заявила, что больше не будет сниматься в кино обнаженной.