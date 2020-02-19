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Кристина Асмус выложила фото из душа

Новости. Общество
23:30, 19 Февраля 2020
фото: © instagram.com/asmuskristina
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Актриса показала "голое" фото и посмеялась над хейтерами.

Общество наконец стало забывать скандальные кадры из фильма "Текст" (18+), но Кристина дала новый повод для обсуждения, пишет Cosmopolitan.

Блондинка опубликовала интимный снимок, сделанный в душе. 

Вместо подписи к снимку актриса оставила множество ироничных хештегов – именно такие комментарии она чаще всего получает от поклонников.




© instagram.com/asmuskristina
"#послетекстанеотмыться #накормитеасмус #скемдочь #завидуюгарику #незавидуюгарику #чтоделаетвтораярука #агдепетров #можнокадрпониже #крисделомзаймись #скиньтерубльнакарту #какподросток #стыдноажглазапрячет", –написала Кристина.

После выхода фильма Асмус устроили травлю из-за откровенных сцен секса. Гарик Харламов заступился за жену и попросил оставить их в покое. Кристина приняла критику близко к сердцу. Звезда не могла сдерживать эмоции во время интервью. Артистка заявила, что больше не будет сниматься в кино обнаженной.

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