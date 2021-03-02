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Крокодил два часа сражался с мужчиной и проиграл

Новости. Общество
19:10, 02 Марта 2021
фото: pixabay.com / sasint
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В Танзании мужчину спасли после двухчасовой драки с крокодилом.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Нападение произошло, когда Томас Касагама (Thomas Kasagama) решил помыться в озере Танганьика. "Я понял, что мне угрожает опасность, и решил поплыть туда, где поглубже и крокодилу будет не на что опереться", — рассказал мужчина. Одновременно он громко кричал в надежде, что его услышат на берегу.

Касагама около двух часов сражался с хищником, но не мог его одолеть, пока на помощь не пришел прохожий. В итоге рептилия проиграла и была вынуждена отступить. "К тому времени, когда меня спасли, крокодил успел повредить мою левую ногу и ребра с левой стороны", — говорит мужчина.

В озере Танганьика обитают нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и справляются даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

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