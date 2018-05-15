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Новости. Общество
21:30, 15 Мая 2018

Ксения Собчак и Максим Виторган смутили поцелуями на публике

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Обычно пара старается сдерживаться на публике, но на отдыхе в Испании Виторган показал страсть.

Однако во время испанских каникул Ксения Собчак решила показать, какими нежными могут быть их отношения с мужем, пишет uznayvse.

По словам Ксении Анатольевны, сейчас она с мужем и друзьями отдыхает в Испании. Максим Виторган и Ксения Собчак поженились четыре года назад, вскоре в семье появился сын Платон.

Казалось бы, страсть в отношениях поутихла, однако Виторган, как выяснилось, еще способен внести в этот брак интригу.

Эмоциональный всплеск был неожиданным и для Ксении, и для ее друзей. Она иронично прокомментировала опубликованный на своей странице в Instagram снимок.

"Французский поцелуй и испанское прикосновение. Вроде не провинился, вроде не праздник, а просто подошел и поцеловал. Друзья схватились за телефоны", — пошутила она.

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