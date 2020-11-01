Ксения Собчак в образе зомби впечатлила подписчиков

Накануне Хэллоуина Ксения Собчак преобразилась в зомби.

Как сообщается на сайте "Узнай все", 31 октября в канун Дня всех святых в мире празднуют Хэллоуин. В этот день принято делать фонари из тыквы и переодеваться в костюмы героев фильмов ужасов и разной нечисти.

Ксения Собчак, которая раньше прожигала жизнь в ночных клубах, решила вспомнить веселые 2000-е, когда Сережа Гулливер устраивал вечеринки в Доме архитекторов и с помощью грима превратилась в зомби. Видеозапись в новом образе светская львица опубликовала в своем Инстаграм, чем порадовала подписчиков, которые принялись осыпать Ксюшу комплиментами.

"Это Собчак без косметики?))", "Твою красоту ни чем не испортишь)))", "В принципе , что без грима, что с ним , одно и то же, можно не стараться", - ерничали пользователи. Впрочем, Собчак уже давно привыкла к подобного рода комплиментам, поэтому оставила их без внимания.