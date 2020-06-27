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На Собчак напали в монастыре

Новости. Общество
20:40, 27 Июня 2020
фото: © instagram.com/xenia_sobchak
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На телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу напали в монастыре.

Об этом сообщает "Lenta.ru" со ссылкой на Telegram-канал Собчак "Кровавая барыня".

"На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова", — написала она.

По словам Собчак, на место инцидента вызвана полиция. "Камеру отобрали здоровенные бугаи", — добавила телеведущая.

Она не уточнила, в каком именно монастыре произошло нападение. Однако известно, что сейчас Собчак вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь. Уточнялось, что журналистка хотела снять фильм о священнике.

О захвате женского монастыря "Спорительница хлебов" стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, "своих чад".

На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом объект посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) отреклось от захвативших обитель казаков. В монастыре также обнаружили юмориста Дмитрия Соколова и хоккеиста Павла Дацюка. По словам Всеволода Могучева, они пришли туда помолиться.

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