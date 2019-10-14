Подписаться
Новости. Общество
19:40, 14 Октября 2019
фото: ww.globallookpress.com

Ксения Собчак высказалась о "неполноценных" людях

Загрузка...

Скандальная звезда Ксения Собчак порассуждала о природе людей и поделилась своими размышлениями с поклонниками.

Экс-кандидат в президенты России на выборах 2018 года призналась, что у нее всегда возникают определенные желания при виде людей, которые красивее, умнее или лучше ее, пишет "Космополитен".

"Мое единственное желание — насладиться этим человеком, искупаться в этой красоте и научиться чему-то, если есть чему", — написала 37-летняя Ксения в Instagram.

"Блондинка в шоколаде" уверена, что так происходит не со всеми. Она знает, что у многих после столкновения с лучшими людьми появляется ощущение "собственной неполноценности".

«"Раз ты такая умная — значит, я дура, что ли? Раз ты красивая — значит, я страшная?» — такие мысли возникают у многих", — считает Собчак. После этого, по ее мнению, появляются "зависть и желание низвергнуть прекрасное".

Супруга Константина Богомолова уверена, что знает причину такого поведения.

"Происходит это от того, что чужие неудачи, чужие падения и низвергнутые кумиры многим заменяют собственные победы", — резюмировала телеведущая.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.10.2019, 15:22
Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)
09.10.2019, 13:00
Второе тело без головы нашли в соседнем с Карелией регионе
12.10.2019, 15:16
СМИ: В Карелии уволят начальника ИК-9 после публикации видео с избиением заключенного
10.10.2019, 00:18
Хлеб – соль
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
09.10.2019, 15:20
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией

Аналитика

Сегодня 17:06
Обществоведение
"Подрыв доверия к государству и закону"
Конституционный суд Карелии приступил к рассмотрению дела об индексации выплат ветеранам труда.
Хлеб – соль 18
10.10.2019 00:18
"Задача - стать лучшими в стране"
09.10.2019 16:57
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией 2
09.10.2019 15:20
"Взломы телефонов, банковских систем, хакерские атаки – давно не сенсация, а серые будни"
09.10.2019 10:45
Вся аналитика

Чтиво

10.10.2019 11:06
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 11
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
11.10.2019 12:30
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»