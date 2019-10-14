Ксения Собчак высказалась о "неполноценных" людях

Скандальная звезда Ксения Собчак порассуждала о природе людей и поделилась своими размышлениями с поклонниками.

Экс-кандидат в президенты России на выборах 2018 года призналась, что у нее всегда возникают определенные желания при виде людей, которые красивее, умнее или лучше ее, пишет "Космополитен".

"Мое единственное желание — насладиться этим человеком, искупаться в этой красоте и научиться чему-то, если есть чему", — написала 37-летняя Ксения в Instagram.

"Блондинка в шоколаде" уверена, что так происходит не со всеми. Она знает, что у многих после столкновения с лучшими людьми появляется ощущение "собственной неполноценности".

«"Раз ты такая умная — значит, я дура, что ли? Раз ты красивая — значит, я страшная?» — такие мысли возникают у многих", — считает Собчак. После этого, по ее мнению, появляются "зависть и желание низвергнуть прекрасное".

Супруга Константина Богомолова уверена, что знает причину такого поведения.

"Происходит это от того, что чужие неудачи, чужие падения и низвергнутые кумиры многим заменяют собственные победы", — резюмировала телеведущая.