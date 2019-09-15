Кто боролся за пост омбудсмена Карелии?

фото: © АДВОКАТЫ В ПРОЦЕССЕ/youtube.com, © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала кандидатуры трех претендентов на должность омбудсмена Карелии.

Это – действующий омбудсмен Александр Шарапов, член Общественной палаты Карелии Лариса Бойченко и адвокат Александр Флеганов.

В итоге депутаты Законодательного собрания Карелии назначили новым уполномоченным по правам человека Ларису Бойченко.

Какие программы были у кандидатов на пост уполномоченного и как проходила борьба оппонентов, читайте в материале "Столицы на Онего".