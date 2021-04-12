Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ – выбираем одного из трех (ОПРОС)

КПРФ выдвинет на конкурс на должность главы Петрозаводска того, кто победит по итогам виртуального голосования.

Уже много лет жители Петрозаводска не выбирают мэра – прямые выборы были отменены в 2015 году. С тех пор главу города назначают депутаты Петросовета по итогам конкурса. Ближайший конкурс на должность сити-менеджера Петрозаводска состоится 30 апреля.

КПРФ предложила выбор в отсутствие выборов: коммунисты решили выдвинуть на конкурс того, кого жители определят всенародным голосованием. На площадке Интернет-издания «Столица на Онего» в течение недели выбирали самого достойного кандидата.

Всего было 10 претендентов. По итогам первого тура голосования определилась тройка лидеров. Это ветеран МВД Карелии, коммунист Андрей Гущин, лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков и предприниматель Николай Тараканов.

Нужно выбрать одного из трех претендентов, и КПРФ поддержит его выдвижение на конкурс на должность главы Петрозаводска.

Андрей Гущин – ветеран МВД Карелии, коммунист

58 лет, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России.

Прошел путь от участкового инспектора до начальника отдела собственной безопасности и начальника оперативно-поискового бюро МВД по Республике Карелия. Служил на Северном Кавказе.

Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Проголосовать можно здесь.

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Илья Косенков – лидер профсоюзов Карелии

45 лет, окончил математический факультет Петрозаводского госуниверситета, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Социальный менеджмент и социальная работа».

Работал председателем студенческой профсоюзной организации ПерГУ.

С 2010 года – председатель Объединения организаций профсоюзов в Республике Карелия.

Проголосовать можно здесь.

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Николай Тараканов – предприниматель

43 года, окончил лесоинженерный факультет Петрозаводского государственного университета.

Был индивидуальным предпринимателем, директором транспортной компании. Руководил учреждением социального обслуживания населения по Пряжинскому району Карелии.

В настоящее время - заместитель директора ООО «АК 1126».

Проголосовать можно здесь.

Голосование продлится до 16 апреля включительно (итоги подведем в 18.00).