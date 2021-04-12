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Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ – выбираем одного из трех (ОПРОС)

Новости. Политика
09:17, 13 Апреля 2021
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КПРФ выдвинет на конкурс на должность главы Петрозаводска того, кто победит по итогам виртуального голосования.

Уже много лет жители Петрозаводска не выбирают мэра – прямые выборы были отменены в 2015 году. С тех пор главу города назначают депутаты Петросовета по итогам конкурса. Ближайший конкурс на должность сити-менеджера Петрозаводска состоится 30 апреля.

КПРФ предложила выбор в отсутствие выборов: коммунисты решили выдвинуть на конкурс того, кого жители определят всенародным голосованием. На площадке Интернет-издания «Столица на Онего» в течение недели выбирали самого достойного кандидата.

Всего было 10 претендентов. По итогам первого тура голосования определилась тройка лидеров. Это ветеран МВД Карелии, коммунист Андрей Гущин, лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков и предприниматель Николай Тараканов. 

Нужно выбрать одного из трех претендентов, и КПРФ поддержит его выдвижение на конкурс на должность главы Петрозаводска.

Андрей Гущин – ветеран МВД Карелии, коммунист  

58 лет, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России.

Прошел путь от участкового инспектора до начальника отдела собственной безопасности и начальника оперативно-поискового бюро МВД по Республике Карелия. Служил на Северном Кавказе.

Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Проголосовать можно здесь.

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Илья Косенков – лидер профсоюзов Карелии

45 лет, окончил математический факультет Петрозаводского госуниверситета, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Социальный менеджмент и социальная работа». 

Работал председателем студенческой профсоюзной организации ПерГУ.

С 2010 года – председатель Объединения организаций профсоюзов в Республике Карелия.

Проголосовать можно здесь.

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Николай Тараканов – предприниматель

43 года, окончил лесоинженерный факультет Петрозаводского государственного университета.

Был индивидуальным предпринимателем, директором транспортной компании. Руководил учреждением социального обслуживания населения по Пряжинскому району Карелии.

В настоящее время - заместитель директора ООО «АК 1126».

Проголосовать можно здесь.

Голосование продлится до 16 апреля включительно (итоги подведем в 18.00).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1
2021-04-13 12:20:16
Удачно подобранная группа лидеров , как в обществе , менты и бандосы , а посредине колеблющейся туда сюда профсоюз .
David .
2021-04-13 12:29:06
1, :) +100
ромео
2021-04-13 12:06:07
Косенков кормится от ЕР, теперь решил к коммунякам переобуться?
театральный критик
2021-04-13 11:09:10
гущину опять голоса накручивают. Не верю бывшим ментам
1
2021-04-13 12:21:51
театральный критик, слабоват на приписки , скоро начнут и другие , чтобы не отставать .
наташка
2021-04-13 10:57:32
За тараканова. Он против гали и васи
тетка
2021-04-13 10:28:14
Опять таракашкин прибежал Я думала, что он уже осознал свою никчемность, а нет, оказывается. И не стыдно после всех пакостей снова напоминать о себе. Наглость в высшей степени.
Изя
2021-04-13 09:50:16
Уверен . толку с голосования не будет . Кандидаты не выдержат и опять залипуются как и в первом туре ))) :)
ромео
2021-04-13 09:50:10
Ульянов в мэры. Пусть на деле покажет, что он может. Только языком молоть, да олигархов пиарить может
Изя
2021-04-13 09:56:59
ромео, не потянет , там работать надо , хоть немного )))
Саныч
2021-04-13 09:49:38
Никто
Вася
2021-04-13 09:43:28
Ахазаха патриоты
Маленький Мук
2021-04-13 09:42:46
За Гущина. Уважаю этого человека. Предлагаю всем его поддержать.
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