Кто избивал осужденного в колонии №9 Петрозаводска, остается загадкой

Экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, не подтвердила, что на видеозаписи с избиением осужденного в петрозаводской ИК №9 изображены начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

Об этом "Столице на Онего" сообщил известный в Карелии адвокат Михаил Шогин, защищающий 33-летнего Ивана Савельева.

"Личность изображенного на видеозаписи потерпевшего следствием до сих пор не установлена", - рассказал нашему изданию Михаил Шогин, сообщивший, что 11 мая следствие назначило по этому делу "судебную портретную экспертизу".

Подробнее о деле сотрудников ИК-9 читайте здесь.