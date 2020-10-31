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Кто избивал осужденного в колонии №9 Петрозаводска, остается загадкой

Новости. Общество
14:06, 01 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, не подтвердила, что на видеозаписи с избиением осужденного в петрозаводской ИК №9 изображены начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

Об этом "Столице на Онего" сообщил известный в Карелии адвокат Михаил Шогин, защищающий 33-летнего Ивана Савельева.

"Личность изображенного на видеозаписи потерпевшего следствием до сих пор не установлена", - рассказал нашему изданию Михаил Шогин, сообщивший, что 11 мая следствие назначило по этому делу "судебную портретную экспертизу".

Подробнее о деле сотрудников ИК-9 читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-11-01 14:39:27
Скоро ночной фотограф на строгом режиме тоже начнет симулировать и сказки рассказывать. Это он умеет, ибо стаж и третья ходка в рюкзаке.
кир
2020-11-01 14:14:20
Мало били. Вам откликнется, когда выйдут.
Гость
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