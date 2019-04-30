Кто из депутатов парламента Карелии зарабатывает меньше всех?

Депутаты Законодательного собрания Карелии опубликовали сведения о доходах за прошлый год.

Декларации размещены на сайте карельского парламента. Согласно опубликованным данным, в 2018 году меньше всех заработал депутат Иван Гусев (фракция "Яблоко") – 295,3 тысячи рублей. У него в собственности ½ доли в квартире 43,8 кв.м., в пользовании квартира 58 кв.м.

Доходы его супруги составили 260,8 тысячи рублей. В собственности квартира 58 кв.м., еще одна квартира – 62 кв.м. – в пользовании. Также зарегистрирован автомобиль Nissan Almera.

Чуть больше заработал представитель КПРФ Евгений Ульянов – 545,1 тысячи рублей. У него в пользовании квартира 52 кв.м.

У Андрея Рогалевича ("Яблоко") доход составил 767,5 тысячи рублей. В собственности: квартира 65,3 кв.м. (общая совместная собственность), в пользовании – квартира 42,6 кв.м., автомобиль Fiat Doblo.

Супруга заработала 440,5 тысячи рублей.