Куда пойти в Петрозаводске 10 ноября: Индийское искусство, командное караоке, спектакли и концерты
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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.
11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "По щучьему велению". Озорной музыкальный спектакль по одноименной русской народной сказке. С 3 лет. 250 руб.
11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). Концерты абонементов №15-А и 17-А "От двух до пяти: музыкальная азбука". О вальсе, валторне и галопе.
12.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). "День рождения кота Леопольда". Музыкальная сказка в одном действии. 100-250 руб.
12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс для детей от 7 лет "Текстильный ежик". Запись здесь. 350 руб.
15.00, спортзал ПетрГУ (ул. Пушкинская, 17). Китайская гимнастика для людей пожилого возраста.
16.00, гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева,.41). Фестиваль индийского искусства "Отблески Дивали". Заказ билетов по тел. 8 960 218 7208.
16.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Оскар и розовая дама". Открытие абонемента №19 "Музыка любимых книг". 600-700 руб.
17.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Калининградские панк-аборигены "Трваля" (Königsberg crossover barbarians). 200 (с репостом), 250 руб.
18.00, Молодежный иннопарк, (главный корпус ПетрГУ, пр. Ленина, 33). Командное караоке. Количество поющих в команде - 4 человека.
18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). И Вырыпаев. "Валентинов день". Мелодрама.
19.00, Негосударственный авторский театр "Ad Liberum" (сцена Дома актера, пр. К. Маркса, 19). "Старосветские помещики". Лирическая фантазия в одном действии. 400 руб.
19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Любовь. Письма". История двух любящих людей, которые переписывались с детства до самой смерти одного из них. 400 руб.
20.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). "Аффинаж" (Санкт-Петербург). Тур "Золото". 900 руб.
20.20, ресторан-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 5). Рок-группа "DAS KUHN": Peter, Илли Савчук, Олег Ложкин, Федор Асташов. 200 руб.
23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Indian Summer. Jetset. 3 танцпола. 100 (с репостом) - 200 руб.
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