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Новости. Общество
19:30, 11 Января 2019

Куда пойти в Петрозаводске 12 января: Зимний бал и Островский на новый лад

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет). Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "О звуках, играх и игрушках". Открытие абонементов №15-Б и 17-Б "От двух до пяти: музыкальная азбука".

11.00, республиканский спортивный комплекса "Курган". Чемпионат и Первенство Карелии по лыжным гонкам. Гонка свободным стилем на 10 и 15 км.


фото: vk.com / ЦСП Карелия Спорт

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Брошь "Котик" (мастер-класс для детей - сухое валяние из шерсти). 350 руб.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

16.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс "Аксессуары из различных материалов: "Цветок-светоотражатель". Идеальный способ дополнить свой образ нарядным аксессуаром и стать заметным для участников дорожного движения. 400 руб. (+100 руб. с помощником).

17.00, атриум отеля "Космос" (бывший "Онего Палас", ул. Куйбышева, 26). Ежегодный Зимний бал в честь семьи и возрождения традиций. Танцы начала XX века, бальные игры и развлечения, мастер-классы по историко-бытовым танцам и бальному этикету, розыгрыши подарков и праздничный фуршет. Подробности по телефону 222-100.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Не все коту масленица". Режиссер Владимир Михельсон предложил прочтение классического текста Александра Островского в фарсовом ключе. 400 руб.

20.40, BIG "Z-Studio" (Неглинская набережная, 44). Новый проект BIG "Z-Studio": настольные игры, чай в теплой компании и музыка. Вход - любая сумма.

23.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Старый Новый Движ с горячим бэдбоем из Питера – МС Глебом Соловьем. До 00:00 вход бесплатный.

23.00, ночной клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). NEW YEAR 2019 – перезагрузка. Dj Rom, Dj Komar, Dj Corbi, Dj Sasha Step. 200 руб.

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