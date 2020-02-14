Куда пойти в Петрозаводске 15 февраля: Премьера балета, Grand Деда-FEST и стендаперы

Афиша событий карельской столицы на субботу.

День памяти воинов-интернационалистов

11.00, мемориальный комплекс "Черный тюльпан". Памятный митинг, посвященный выводу Советских войск из Афганистана.

11.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Йога с Ритой Гашковой. Вход донейшн.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). К. Чуковский. "Муха-цокотуха". Маленьких зрителей будет веселить песнями и плясками хор букашек-таракашек, а ареной всех событий в спектакле по знаменитой сказке Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха" является забытая кем-то в лесу пустая консервная банка… С 3 лет. 250 руб.

11.45, спортивный комплекс "Корал" (ул. Пограничная, 50). Кубок Карелии по флорболу среди мужчин и женщин.

12.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Презентация книги "Встречи у "Черного тюльпана". Книга памяти воинов-интернационалистов Карелии, погибших в Афганистане".

13.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Клуб интеллектуального развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

14.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Любительский турнир по армрестлингу. Предварительная регистрация.

14.00, зал Национальной библиотеки РК (ул. Пушкинская, 5). Телемост учащихся специализированной школы искусств и юных корреспондентов "Моя газета+" со сверстниками из Бельгии в рамках Всероссийского и международного конкурсов.

17.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусства, г. Кондопога). Трио имени Арама Хачатуряна. Второй концерт абонемента №32 "Орган плюс". 300-500 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Премьера нового балета Кирилла Симонова. Л. Герольд. "Тщетная предосторожность". Балет о соломе, или Плохо сбереженная дочь. Кирилл Симонов сумел максимально сохранить французскую хореографию и живой юмор сюжета, а картину идиллической сельской жизни передать с поправкой на современное восприятие. 100-1300 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). В. Гуркин. "Кадриль". Комедия. Авторы спектакля проводят параллель между "экологией души" и загрязнением окружающей среды. Ведь зачастую достаточно просто сделать глоток чистой родниковой воды, чтобы остановиться и посмотреть на себя со стороны.

18.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). Grand Деда-FEST. День второй. Цыганское трио "Лойко", ансамбль ранней музыки "Drolls", оркестр русских народных инструментов "Онего". 850 руб.

18.00, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). Один из главных резидентов комедийного телепроекта "Stand Up" на канале ТНТ Слава Комиссаренко в Петрозаводске с новой программой.1800-2800 руб.

19.00, театр драмы "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Герой спектакля, незадачливый жених Билл, в день своей свадьбы просыпается в отеле, а точнее - в заказанном для новобрачных номере, в постели... с прекрасной незнакомкой и в состоянии полной амнезии - накануне был мальчишник… 800, 1000, 1500 руб.

19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (на сцене театра Дома Актера СТД Карелии, пр. К. Маркса, 19). "Пир во время чумы". В моноспектакле Е. Сапегиной драматическая кавер-версия - это переосмысление поэтических произведений великого Пушкина, возможность еще раз поразмышлять над извечными вопросами человечества - проблема выбора - добро и зло, гений и злодейство, скупость и бескорыстие, цинизм и смирение, честность и ложь, совесть, зависть, любовь... 450 руб.

19.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Городской девичник "Наговорила". 300 руб.

20.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Финалист Stand up Battle Илья Куруч. 300 руб.

23.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Progressive underground. Погружение в мир Progressive и Techno-музыки, во всех проявлениях. 100 руб.

23.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Зима-холода, одинокие сердца". До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.