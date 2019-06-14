Куда пойти в Петрозаводске 15 июня: Смеемся в Киндасово и идем на вечеринку

Новости по теме
Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.
10.00, д. Киндасово, Пряжинский район. Международный сельский фестиваль юмора "Киндасово-34" (открытие и начало в 12.00).
10.00, стадион "Спартак". Первенство РК по пляжному волейболу среди юношей.
11.00, ул. Гвардейская, 60. Серия Республиканских турниров по пляжному волейболу в формате "микст" (награждение в 19.00).
12.00, вейк-парк "Pirate bay" (Выгойнаволок). Открытие вейк-сезона-2019. Показательные выступления спортсменов, бесплатное катание, барбекю на свежем воздухе, различные спортивные игры, много музыки.
23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Бегемот one love". До 00.00 вход бесплатный.
23.00, ночной клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Вечеринка "ИдитывZ". DJ Rom, DJ Annsi, DJ Mike, DJ Corbi. Именинникам июня и компании друзей именинника вход свободный всю ночь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии