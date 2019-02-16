Куда пойти в Петрозаводске 17 февраля: "Старая пластинка", квартирник с арфой и хиты "Бутырки"

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

"Искусство Гипербореи" - продолжение Международного зимнего фестиваля "Гиперборея-2019". Полная программа – здесь.

10.00, клуб "Бухта" (ул. Онежской флотилии, 43, стр. 1). Региональный этап Чемпионата России по функциональному многоборью. Зрителей просят взять с собой сменную обувь.

10.50, картодром (ул. Лыжная, 2б). Открытый Кубок Республики Карелия по автомногоборью.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Медведкина. "Козлята и Серый волк". С 2 лет. От 250 руб.

11.50, ФОК (ул. Ключевая, 10). Республиканский этап серии заплывов "Karelia Challenge 3600" (награждение - 13.45, закрытие - 14.00).

14.15, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Настольные ролевые игры. Одна группа не может включать в себя больше 5-6 человек. В качестве игровой системы используем Dungeons&Dragons (Подземелья и Драконы) пятой редакции.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Музыкальная встреча в клубе "Старая пластинка" посвящена творчеству советского композитора Бориса Мокроусова.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие литературной студии "Краткий курс" по теме "Конфликт". Ведущая – Яна Жемойтелите.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кузнецов. "Кавказский пленник". Опера в двух актах. Премьера оперы по мотивам повести К. Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля". Перед спектаклем - нескучная лекция "Как слушать оперу". Начало в 17.30. 150-1600 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). И. Вырыпаев. "Валентинов день". Мелодрама с цитатами в сторону примитивизма. Текст Ивана Вырыпаева, выдающегося драматурга и режиссера современности, является "неким продолжением" пьесы Михаила Рощина "Валентин и Валентина" (1984), советского варианта "Ромео и Джульетты". От 600 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Про мою маму и меня". Воспоминания о разговорах автора со своей мамой. Жанр пьесы автор определил как "школьные сочинения в двух действиях". 500 руб.

19.00, негосударственный авторский театр "Ad Liberum", сцена театра Дома Актера СТД Карелии (пр. К. Маркса, 19). Совместный проект театра " Ad Liberum" и СТД Республики Карелия при поддержке СТД РФ. "Наша кухня". Драма в одном действии. Пьеса о судьбе двух женщин, переживших войну. Действие происходит на старой общей кухне полуразвалившегося дома, который готовят под снос. 400 руб.

19.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). LAMPROOM "Квартирник у Орловой". Музыкально-поэтический перформанс. ЛЕМЕРТ (стихи). Ольга Максимова (электроарфа). 300 руб.

19.00, "Coffee Shop", отель "Piter Inn" (пл. Гагарина, 1). Концерт Владимира Рудака и ансамбля "ВМФ". 200 руб.

19.00, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). Легендарная группа "Бутырка" с программой "Запахло весной". Главные хиты коллектива – "Запахло весной", "Аттестат", "Тает снег", "Кольщик", "А для вас я никто", "Какая осень в лагерях" и многие другие. 1500 руб.