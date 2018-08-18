Куда пойти в Петрозаводске 18 августа: Выставка-раздача животных, гонки по живописной местности и барабанная дробь

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, рядом с горнолыжным комплексом "Ялгора", Прионежский район. 7-й этап кубка велоспорта "Ялгора-трейл". Гонка на время от точки А в точку Б, с самой высокой точки комплекса до самого озера.

10.00, рядом с горнолыжным комплексом "Ялгора", Прионежский район. Ялгора UpHill – горный бег. На выбор участников предлагаются дистанции: вертикальные 250, 500 и 1000 метров, Ялгора Trailrun 5, 9 и 18 км, трекинг 9 км. Подробности - по ссылке.

12.00-18.00, ТРЦ "Лотос Плаза", площадка возле колеса обозрения. Выставка-раздача животных из приюта "Дорога домой". Все животные привиты, чипированы, стерилизованы, ухожены. Будет организовано дежурство Государственной ветеринарной станции. Также в программе – конкурс костюмов для животных, танцевальные выступления, подарки, аквагрим, мастер-классы для всех участников.

14.00, стадион "Спартак". Футбол. Первенство МРО "Северо-Запад"-2018. Играют ФК "Карелия" (Петрозаводск) и ФК "Гатчина" (Гатчина). Вход свободный.

15.00–19.00, арт-пространство "Двор" (пр. А.Невского, 71). Бесплатный обмен вещами. Никаких рыночных отношений – только безвозмездное дарение одежды, аксессуаров, журналов и книг. Принести можно не более 10 вещей и двух книг.

19.00, Дом кантеле (пр. К. Маркса, 6). Концертная программа "Летим за летом". Билеты от 500 руб.

19.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Барабанный фестиваль Northern Beat. DrumTamTam - перкуссионный оркестр из Мурманска, выступающий в жанре музыкального перфоманса. Rhytmsekta - группа из Петрозаводска, использует в своих выступлениях ударные инструменты различных стран мира, барабаны собственного изготовления, электронные и аналоговые ударные, а также специальные инструменты для проведения басовой и мелодической линий. Вход на фестиваль: донейшн (каждый платит столько, сколько считает нужным).

23.00, клуб "Бегемот" (ул.Дзержинского, 7). Dirty Dance. Музыка: Platonic, Prime, Shark. Микрофон: Побережный. Бесплатный вход всю ночь для всех.

23.00, клуб Z.efir (Красная, 10). Вечеринка "18 мне уже". Музыка: Rom, Mike, Annsi, Corbi, Komar, Sasha Step. Вход 200 рублей. Всем 18-летним вход бесплатный.

23.00, клуб "Контакт" (Красная, 36). Вечеринка "Фотомания", посвященная Всемирному дню фотографии. Найди свое фото и забери на память. Вход 250 рублей, девушкам вход до полуночи свободный.