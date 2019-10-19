Куда пойти в Петрозаводске 19 октября: Кросс по пересеченной местности, Винтажный цех и песни Цоя

Афиша событий карельской столицы на субботу.

8.00, п. Заозерье. Открытый Кубок Республики Карелия по автомобильному спорту (трофи-рейд, 4 этап). Открытие в 10.30.

9.00, ул. Балтийская, 14. 5 этап и финал открытого чемпионата и кубка Республики Карелия по пейнтболу.

10.00, Лыжный центр "Курган" (Курганский проезд). Кросс KultaKarjala (Золотая Карелия). Соревнования по бегу по пересеченной местности на дистанции 5 и 10 км.



©Паблик "ВКонтакте"/"Кросс Kulta Karjala"

10.00, площадка рядом с ТРЦ "Лотос Плаза" (пр. Лесной, 47а). Нетренировка "Твое спортивное утро" – утро спортивной бодрости. Без ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Беговая дистанция и дистанция для северной (скандинавской) ходьбы.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Г. Ландау. "Маша и медведь". Спектакль для самых маленьких по мотивам всем известной русской народной сказки. С 2 лет. 250 руб.

11.00, клуб "Культура" и актовый зал Дома профсоюзов (ул. Дзержинского, 3). Культурный винтажный цех. Арт-барахолка, хендмейд-фестиваль.

12.00, стадион "Спартак". Чемпионат Республики Карелия по футболу 6х6 среди женских команд.

13.00, Школа программирования dpv.school (Молодежный иннопарк ПетрГУ, пр. Ленина, 33). Бесплатный двухмесячный курс обучения веб-разработке. Участвовать могут все желающие по предварительной регистрации: https://bit.ly/2mnOEuB.

15.15, стадион "Спартак". Кубок Республики Карелия среди мужских команд по футболу.



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17.00, Карельская государственная филармония, малый зал (Дворец искусств, г. Кондопога). Вечер органной музыки с Евгением Авраменко. 500-700 руб.

17.00, ПетрГУ, актовый зал (пр. Ленина, 33). Кубок юмора ПетрГУ. Не только КВН, но также Stand up и другие жанры. Вход свободный.

17.00, Иннопарк ПтрГУ (пр. Ленина, 33). Языковой кофе / Language Coffee. Языковое кафе, где происходит добровольный обмен языками в игровом режиме или индивидуальном порядке.

17.00, ул. М. Горького, 25. Первый отчетный концерт Arlequin aerial club’19 "Улыбка без кота".



©Паблик "ВКонтакте"/Arlequin aerial club

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Чайковский. "Евгений Онегин". Лирические сцены в двух частях. Режиссер Ю. Александров перенес действие спектакля из начала в конец девятнадцатого века, из эпохи Пушкина – в эпоху Чайковского. На первый план выходят не атрибуты дворянской жизни – роскошные имения и пышные балы, а душевные терзания и нравственные искания героев. 150-800 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. Карла Маркса, 19). Премьера. С. Пелтола. "В сапоге у бабки играл фокстрот". Пьеса Сиркку Пелтола, как и большинство произведений современных авторов, носит отчетливый социальный характер, но несмотря на это, о сложных и острых темах в ней говорится языком комедии и трагифарса, что делает с одной стороны текст острым и правдивым, а с другой - нежным и сочувственным. От 200 руб.



©Сайт Минкультуры Карелии

18.00, Карельская государственная филармония, зал Благородного собрания (пл. Ленина, 1). Ольга Мартынова с историями о клавесине. Концерт XXXI фестиваля камерного искусства "Осенняя лира". 800 руб.

18.00, "Agriculture-club" (ул. Коммунальная, 20). AgriFemВстречи. Вход свободный.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Очень простая история". Стоят в деревне два двора. На одном хозяйство крепкое, и живут там Хозяин, Хозяйка, да дочка их, Дашка. А рядом худой двор бобыля-пьяницы. Сынок у него есть - Лешка. Ну и, конечно, влюбляются друг в друга Дашка и Лешка… 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Матренин двор". Камерная сценическая история о судьбе простой женщины – скромной, совестливой, с душой огромной и светлой. В спектакле заняты народная артистка Карелии Людмила Баулина и заслуженный артист Карелии Валерий Баулин. 400 руб.

20.30, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Цой жив-3". Песни Виктора Цоя – "Чужой город" и "Истинный облик". 300 руб.

21.30, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Assenizator'ы big ska gig in U1. 200 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Лига холостячек". Осеннее обострение. До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.