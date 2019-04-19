Куда пойти в Петрозаводске 20 апреля: Фиксики, Экодвор, Библионочь и Князь, который отправится назад в будущее

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, ВСЦ "Акватика". XV региональные соревнования по художественной гимнастике "Апрельская капель" (торжественное открытие в 14.00).

10.30, ПетрГУ, корпус Физико-технического института (ул. Университетская, 10а). "Roboskills-2019". Открытые республиканские соревнования по образовательной и спортивной робототехнике.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). С. Маршак "Сказка о глупом мышонке". Непослушный наш мышонок любопытный, как ребенок: любит ночью помечтать, когда все ложатся спать… С 3 лет. 250 руб.

11.00, аллея отцов вблизи поликлиники №4. Городская акция "Чистый Петрозаводск". Мероприятия в рамках общегородской программы "Выходные в любимом парке" (организатор +7-921-460-86-80, Анна).

12.00, мемориальный комплекс "Вечный огонь". Открытие республиканского этапа Всероссийской акции "Вахта Памяти-2019".

12.00, ЦСИ "Десяточка" (ул. Ключевая, 14). Командный чемпионат Республики Карелия по настольному теннису. Финал.

12.00, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). "Фиксики" в лицензионном спектакле "Как ДимДимыч стал Фиксиком". Новые приключения Симки, Нолика и их лучшего друга ДимДимыча в лаборатории профессора Чудакова. Спектакль, в котором анимация дополняет реальность. От 500 руб.

12.00, школа № 20 (ул. Олонецкая, 75). Экодвор - яркий праздник, мотивирующий делать свою жизнь экологичнее. Интерактивные площадки Экодвора: дармарка - бесплатный обмен вещами; книговорот - стеллаж для обмена книгами, мастер-класс о второй жизни вещей; пункт приема вторсырья; просмотр фильмов об экологии; интересные эко-лекции.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

17.00, Карельская государственная филармония (г. Кондопога, Дворец искусств). "Сокровища кельтов". Закрытие абонемента №2 "Великолепный орган". Вдохновенные импровизации музыкантов группы "Сlassy Jazz" О.Матвеева и величие классического органа в исполнении Александра Новоселова. 500-700 руб.

17.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины – пасхальная курочка с гнездом. Материалы, инструменты, коммуникативные игры и чаепитие с плюшками. 400 руб.

18.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Библионочь-2019. "Весь мир – театр!". Мероприятия на площадках Национальной библиотеки. "Читайте улицы как книги. Петрозаводск театральный" - пешеходная экскурсия-прогулка. "Просто надо читать, с удовольствием…": гость Библионочи – Петр Алешковский. Творческая встреча с Александром Бушковским. Спектакль Liberté, Égalité, Fraternité". Полная программа здесь.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Чайковский. "Пиковя дама". Опера в трех актах. Силы рока, властвующего над человеком и губящего его, схлестнулись здесь в решающем поединке с силами любви и света… 150-1200 руб.

18.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Трубный глас от "Карелия Брасс"". Закрытие абонемента №8 "Музыкальный салон". Исполнители: артисты группы медных инструментов Симфонического оркестра, а также ансамбль "Карелия Брасс". 500 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Международный фестиваль тяжелой музыки The Plague. Команды из Италии, Финляндии и России (Санкт Петербург, Петрозаводск). От 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Очень простая история". Стоят в деревне два двора. На одном хозяйство крепкое, и живут там Хозяин, Хозяйка, да дочка их, Дашка. А рядом худой двор бобыля-пьяницы. Сынок у него есть - Лешка. Ну и, конечно, влюбляются друг в друга Дашка и Лешка.. 400 руб.

19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (сцена ДМШ № 1 им. Г. Синисало, пр. Октябрьский, 11). "Женитьба". Этот яркий и очень смешной спектакль не даст соскучиться даже самому искушенному зрителю. Сам Николай Васильевич определил жанр своего произведения, как "совершенно невероятное событие". Сон, просто сон. 450-500 руб.

19.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). "КняZz" с программой "Назад в будущее" и любимыми хитами легендарного "Короля и Шута". От 1300 руб.

20.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). ВИА Д.У.К. Большой акустический концерт. Старые и новые песни, гитары "Турист" и бубен. 200 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). МС Глеб Соловей (СПб). До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.

23.55, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). "Почувствуй музыку". Bolshoe Uho meets vinyl and friends. Вход свободный.