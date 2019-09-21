Куда пойти в Петрозаводске 21 сентября: Цифровой забег, БЭФФ-2019 и поездка на Чертов стул

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Всероссийский день бега "Кросс нации – 2019" и "Цифровой забег", посвященный переходу Карелии на цифровое ТВ.

11.00, Театр кукол Карелии (пр. Карла Маркса, 19). Спектакль "Три поросенка". Цена билета – 250 рублей. Продолжительность – 45 минут. Рекомендовано с трёх лет. 0+



11.30, творческий центр "Маленькая страна" (ул. Анохина, 1). Спектакль для детей 1,5+ "Маша и медведь".

12.00-15.00, Национальная библиотека Карелии (ул. Пушкинская, 5). Презентация проектов Программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС "Карелия". Посетителям будет предоставлена возможность ознакомиться с реализуемыми проектами в сфере культуры, туризма, охраны окружающей среды, экономики, устойчивого использования природных ресурсов.

12.00, Ресурсный центр карелов, финов и вепсов "Природа и малые народы" (ул. Г. Титова, 3). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильмов "Путешествие из Пудожа до Парижа" и "Карта легенд Республики Коми".

12.00, парк Беличий Остров. Молодежный субботник "Быстрее, чем белка!", приуроченный ко Всемирному дню чистоты.

13.00, AgriCulture (ул. Коммунальная, 20). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Мастер-класс по рисованию комиксов с Санна Хукконен.

13.00-16.00, урочище Чертов стул. Пилотный арт-тур "Галерея на Стуле". В ходе поездки посетители ознакомятся с экспозицией-инсталляцией под открытым небом объектов на текстиле.





14.00-15.30, ТРЦ "ЛОТОС PLAZA" (Лесной пр., 47А). Концерт-встреча "Кантеле, вперед!".

15.00, Музей ИЗО (пр. Карла Маркса, 8). Субботний семейный клуб "Краска-БУМ" – мастер-класс "Сказочный пейзаж".

15.00, AgriCulture (ул. Коммунальная, 20). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильма Spirit of Jaguar/ Tieň jaguára, Pavol Barabas.

17.00, медиа_центр Vыход (пр. К. Маркса, 14). Субботний лекторий Артема Стародубцева на тему "Английский портретист Джордж Ромни".

17.00, Выставочный зал (пр. Ленина, 26). Творческий вечер – день рождения Ирины Смирновой (пианистка, импровизатор, преподаватель). В программе фортепианные импровизации с участием зрителей. (0+).

18.00, клуб Z.efir (ул. Красная, 10). Рэп-концерт SMART-RAP&HIP HOP.

18.00, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). Шоу под дождем 3 – мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера исполняются под потоками воды. Режиссёр и хореограф Рустам Надыршин.



18.00, Большая сцена Национального театра Карелии (пр. Карла Маркса, 19). Спектакль "Ужин дураков" по пьесе Франсиса Вебера. 16+ Комедия в двух действиях. Гастроли Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С. Щепкина.

19.00, кинотеатр "Калевала" (Первомайский пр., 2). В Петрозаводске в очередной раз пройдет полюбившийся всем кинофестиваль Films From The North. В своей новой программе "Фильмы с Севера" Международный кинофестиваль ставит вопрос отношений.