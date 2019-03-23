Куда пойти в Петрозаводске 23 марта: Неделя "Калевалы", лекция по психологии и Йорш

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.30, ФОК (ул. Ключевая, 10). Открытое первенство Республики Карелия по футболу среди ветеранов памяти Н. Петрова 50+ и 55+.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). К. Чуковский. "Федорино горе". Режиссерский прием спектакля - театр в театре. Действующие лица спектакля - посуда, мебель, животные - в кукольном воплощении, а Федора в живом плане пытается совладать с мятежной посудой... С 5 лет. От 150-200 руб.

11.30, дворец спорта "Корал" (ул. Пограничная, 50). Чемпионат Республики Карелия по мини-футболу среди мужчин. 11.30, Ледовый дворец, Кондопога (ул. Строительная, 2). Чемпионат Республики Карелия по мини-футболу среди женщин.

12.00, ВСЦ "Акватика" (ул. Пушкинская, 7). Торжественное открытие республиканского фестиваля семейных команд "Мы выбираем ГТО!"

12.30, Дом бокса им. Л. Левина (ул. Шотмана, 38а), Открытый Чемпионат и Первенство Республики Карелия по кикбоксингу. Открытие.

13.00, Национальная библиотека Республики Карелия. Торжественное открытие Недели детской и юношеской книги, посвященной 170-летию выхода в свет второго дополненного издания "Калевалы". С 23 по 28 марта пройдут мероприятия, которые объединит эпос "Калевала", встречи с карельскими писателями и мастер-классы.

13.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Спадавеккиа. "Хрустальная туфелька". Музыкальная сказка в двух действиях. всеми любимая история о Золушке и ее хрустальной туфельке, о прекрасном Принце и злобной Мачехе, о мудром Короле и Фее-Крестной... 100-1000 руб.

14.30, клуб "Arthouse" (ул. Машезерская, 14). Мастер-класс - делаем украшение "кошачьи ушки" в романтичных нежных оттенках. 450 руб. От 7 лет.

16.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). По повести Б. Васильева. "А зори здесь тихие…". Драма. Особое произведение о войне, которую мы никогда не представляем, произнося это слово. В нем нет голода и бомбежек, массовых атак и мужественных героев. Но есть чарующая гладь карельской ламбушки, вековые сосны со скалами, пять красивых девушек… и пять страшных смертей. От 400 руб.

16.00, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). "Как среда формирует болезнь?". Просветительская лекция о том, как самые разные факторы внешней среды (питание, городское пространство, воспитание и культура) формируют психическое расстройство.. 150 руб. Для студентов и школьников 100 руб.

17.00, Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио (ул. Свердлова, 25). Концерт в честь 70-летия отделения народных инструментов. Выпускники и студенты отделения, "Karelian art orchestra" (художественный руководитель Андрей Пигилев), заслуженный артист России Виктор Дукальтетенко, а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

17.00, Городской центр молодежи (пр. А. Невского, 55). Чемпионат по старым играм "8:16".

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). ЙОРШ в Петрозаводске. Новый альбом "Нетпутиназад". От 550 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Бакурли, Черная речка (Киров/СПб), Элефант, Пожары/пожары, Бадди, Психолли. 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). В рамках Республиканской театральной премии "Онежская маска". "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Литвин на гелике под кислородом. До 00.00 вход свободный.

23.55, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Bass your face: vol. 4 - Banana Edition. Бананабой - диджей из Москвы - яркий образ и кастомные советские магнитофоны "Электроника 302-1" - едет в Петрозаводск, чтобы изменить привычное понимание хаус-музыки. Резиденты: Picher, Nax, REDFRY, Pacifistic и Subtek. 400 руб.