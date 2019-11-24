Куда пойти в Петрозаводске 24 ноября: Пушкин, Гофман, О.Генри и концерт "ВМФ"

Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Буратино и его друзья". Концерты абонементов №16-А и 18-А "От двух до пяти: музыкальные сказки".

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Приключения Незнайки и его друзей". Второй концерта абонемента №3 "Сказки с оркестром "Онего". 250 руб.

13.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие в литературной студии "Краткий курс".

13.00, детский Ццентр "Радуга" (Березовая аллея, 25-1). Школа живописи для детей 5-12 лет.

14.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Премьера. По мотивам сказки А.С. Пушкина. "О рыбаке и рыбке". Притча о семейном счастье для взрослых и детей. С 8 лет. 250 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб "Старая пластинка" приглашает. Встреча "На всю оставшуюся жизнь". Композитор Вениамин Баснер.



фото: library.karelia.ru

16.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Лепка из полимерной глины. Украшение в стиле Малефисенты. 400 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Л. Делиб. "Коппелия". Авторский спектакль Кирилла Симонова по мотивам новеллы Э. Т. А. Гофмана "Песочный человек". 150-1700 руб.

18.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Project X. Dj Black9, Hiphopalonealex. 200 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Очень простая история". Стоят в деревне два двора. На одном хозяйство крепкое, и живут там Хозяин, Хозяйка, да дочка их, Дашка. А рядом худой двор бобыля-пьяницы. Сынок у него есть - Лешка. Ну и, конечно, влюбляются друг в друга Дашка и Лешка... 400 руб.

19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (на сцене театра Дома актера, СТД Карелии, пр. К. Маркса, 19). "Пир во время чумы". В моноспектакле Е. Сапегиной драматическая кавер-версия - это переосмысление поэтических произведений великого Пушкина, возможность еще раз поразмышлять над извечными вопросами человечества - проблема выбора - добро и зло, гений и злодейство, скупость и бескорыстие, цинизм и смирение, честность и ложь, совесть, зависть, любовь... 450 руб.

19.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Читаем О.Генри. 250 руб., студенты и школьники – 150, студенты филологического факультета - бесплатно.

19.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Концерт Владимира Рудака и ансамбля "ВМФ". Три новых песни. 200 руб.