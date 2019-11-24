Куда пойти в Петрозаводске 24 ноября: Пушкин, Гофман, О.Генри и концерт "ВМФ"

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Афиша событий карельской столицы на воскресенье.
11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Буратино и его друзья". Концерты абонементов №16-А и 18-А "От двух до пяти: музыкальные сказки".
12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Приключения Незнайки и его друзей". Второй концерта абонемента №3 "Сказки с оркестром "Онего". 250 руб.
13.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие в литературной студии "Краткий курс".
13.00, детский Ццентр "Радуга" (Березовая аллея, 25-1). Школа живописи для детей 5-12 лет.
14.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Премьера. По мотивам сказки А.С. Пушкина. "О рыбаке и рыбке". Притча о семейном счастье для взрослых и детей. С 8 лет. 250 руб.
15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб "Старая пластинка" приглашает. Встреча "На всю оставшуюся жизнь". Композитор Вениамин Баснер.
16.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Лепка из полимерной глины. Украшение в стиле Малефисенты. 400 руб.
18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Л. Делиб. "Коппелия". Авторский спектакль Кирилла Симонова по мотивам новеллы Э. Т. А. Гофмана "Песочный человек". 150-1700 руб.
18.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Project X. Dj Black9, Hiphopalonealex. 200 руб.
19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Очень простая история". Стоят в деревне два двора. На одном хозяйство крепкое, и живут там Хозяин, Хозяйка, да дочка их, Дашка. А рядом худой двор бобыля-пьяницы. Сынок у него есть - Лешка. Ну и, конечно, влюбляются друг в друга Дашка и Лешка... 400 руб.
19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (на сцене театра Дома актера, СТД Карелии, пр. К. Маркса, 19). "Пир во время чумы". В моноспектакле Е. Сапегиной драматическая кавер-версия - это переосмысление поэтических произведений великого Пушкина, возможность еще раз поразмышлять над извечными вопросами человечества - проблема выбора - добро и зло, гений и злодейство, скупость и бескорыстие, цинизм и смирение, честность и ложь, совесть, зависть, любовь... 450 руб.
19.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Читаем О.Генри. 250 руб., студенты и школьники – 150, студенты филологического факультета - бесплатно.
19.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Концерт Владимира Рудака и ансамбля "ВМФ". Три новых песни. 200 руб.
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