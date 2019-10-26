Куда пойти в Петрозаводске 26 октября: Флорбол для малышей, Гаражная распродажа и Фотосушка

Афиша событий карельской столицы на субботу.

10.00, ФОК (ул Ключевая, 10). Республиканский осенний фестиваль по флорболу для детей 6-10 лет.

10.00, площадка рядом с ТРЦ "Лотос Плаза" (пр. Лесной, 47а). Нетренировка "Твое спортивное утро" – утро спортивной бодрости. Елена Есина – тренер Школы скандинавской ходьбы ScandiKarjala проведет разминку. Без ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Беговая дистанция и дистанция для северной (скандинавской) ходьбы.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). По сказке Д. Мамина-Сибиряка. "Серая шейка". Маленькая уточка остаётся одна, ей жутко и одиноко в замершем лесу, да еще и лиса наведывается регулярно проверять, хорошо ли замерзает полынья, и выжидает только льда покрепче, чтобы пообедать. Перед спектаклем театрализованная программа "Праздник осени". С 3 лет. От 275 руб.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). В Центре детского чтения с помощью актеров театра "Особый" оживут герои сказок Сергея Козлова (автора "Ежика в тумане") про Ежика и Медвежонка.

12.00, Молодежный Иннопарк ПетрГУ (пр. Ленина, 33). Городской хакатон социальных проектов "Век Карелии". Мероприятие по подготовке грантовых проектов.

12.00, парковка ТРЦ "Лотос Плаза" (пр. Лесной, 47а). Проект "Большой тест-драйв". Более 10 моделей от официальных дилеров Петрозаводска будут доступны для тест-драйва. Поездки будут проходить по городу или внедорожной трассе.

13.00, "Agriculture-club" (ул. Коммунальная, 20а). Гаражная распродажа "CRAZY фешн/Поясни за шмот". Уникальные предметы одежды и быта главных редакторов журнала "Лососинка" и по-настоящему известных людей города.

13.00, Школа программирования dpv.school (Молодежный иннопарк ПетрГУ, пр. Ленина, 33). Бесплатный двухмесячный курс обучения веб-разработке. Участвовать могут все желающие по предварительной регистрации: https://bit.ly/2mnOEuB.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Интеллектуальный квиз "Привет, Эйнштейн!". Гарантия отличного настроения, необычных вопросов, разноформатных заданий на логику и сообразительность. С 12 лет.

16.00, Городской дом культуры (пл. Кирова, 1). Камерный театральный формат "А4". Новый благотворительный спектакль "Грустная комедия" по пьесе американского драматурга Нила Саймона "Комики" ("Солнечные мальчики"). 200 руб.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Творческий вечер Сергея Пупышева. Его рассказы, жесткие, как сама жизнь, понятны и близки жителям нашего края.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Дж. Верди. "Травиата". Опера в двух актах. Созданная по мотивам пьесы Александра Дюма-сына "Дама с камелиями", полтора века назад опера шокировала публику: героиней оперы оказалась куртизанка.. 150-1100 руб.

18.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). Неоклассический скрипичный дуэт "Игры&Сны": Игорь Заливалов и София Бридж. Концерт XXXI фестиваля камерного искусства "Осенняя лира". 500 руб.

18.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Концерт "Русская музыка". Выступят учащиеся Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева, Детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова и студенты Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио.

18.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Stolen kidneys/Бесконечная зимa/Wahh (Finland, Siberia, Karelia). Вход за донейшн (200 руб.).

18.15, центральный корпус ПетрГУ (пр. Ленина, 33). Благотворительная акция "Фотосушка+". Мероприятие направлено на помощь бездомным животным.

19.00, негосударственный авторский театр "Ad Liberum", на сцене ДМШ им. Синисало (пр. Октябрьский, 11). Н. Гоголь. "Господин, который платит". Респектабельный мсье Амилькар, преданный женой, детьми и друзьями, решает с помощью денег создать себе иллюзию того, без чего не может жить - без единственного друга, без любящей жены и без обожаемого чада. Яркая эмоциональная история, полная французского изящества, тонкого юмора и проникновенной лирики. 550-600 руб.

20.00, Pub119 (пр. Ленина, 26). CASHville boyzz. Песни Дикого Северо-Запада. Вход свободный.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Бегемот ванн лав". До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.

23.00, клуб "Культура" и актовый зал Дома профсоюзов (ул. Дзержинского, 3). "Строгий ритм". Ритмика танцев будет построена на столпах старого хауса и детройта. 200 руб.

23.30, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Караоке.