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Новости. Общество
19:30, 26 Октября 2019

Куда пойти в Петрозаводске 27 октября: Сборник поэтов, органная музыка и встреча декадентов

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Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). С. Маршак "Сказка о глупом мышонке". С 3 лет. 250 руб.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Кулыгин. "Теремок". Музыкальная сказка в одном действии. Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка и другие обитатели сказочного теремка теперь не только говорят знакомыми стихами, но и поют, и танцуют. 100-250 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). Приключения кота Леопольда. Концерты абонементов №16-А и 18-А "От двух до пяти: музыкальные сказки".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Официальная презентация электронного сборника произведений членов клуба "СоНеТ" "По краю солнечного дня".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб "Старая пластинка". Музыкальная программа, посвященная композитору Никите Богословскому.

16.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Лепка из полимерной глины. Значок - Привидение. 400 руб.

17.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). Вечер органной музыки с Колином Эндрюсом. 500-700 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия, малая сцена (пл. Кирова, 4). "Мелодии любви". Театрализованный концерт в одном отделении. В программе – фрагменты из мюзиклов, музыка из отечественной и зарубежной киноклассики и многое другое. 100-400 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. Карла Маркса, 19). По мотивам пьесы Л. Филатова. "Эликсир любви, или Несколько мелких неприятностей из жизни доктора Мишеля и его слуги Огюста". Шалость в одном действии. История о докторе Мишеле, который изобрел любовный эликсир, но, стараниями слуги Огюста, Мишель чуть не попадает на костер инквизиции. От 100 руб.

18.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Декадент - творческое объединение и одноименные литературные вечера. Чтение текстов: стихи, проза, публицистика. 200 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Очень простая история". Стоят в деревне два двора. На одном хозяйство крепкое, и живут там Хозяин, Хозяйка да дочка их, Дашка. А рядом худой двор бобыля-пьяницы. Сынок у него есть - Лешка. Ну и, конечно, влюбляются друг в друга Дашка и Лешка...400 руб.

19.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Lugest Band - Хиты советской эстрады. Из репертуара Л.Утесова, М.Бернеса, Ю.Антонова, Е.Осина, из советских к/ф и еще много разного. 100 руб.

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