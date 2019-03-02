Куда пойти в Петрозаводске 3 марта: Праздник "Калевалы", ведущие органисты и ЗВЕРИ

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00-18.00, Национальный музей Республики Карелия. Музейный праздник "Калевала-2019".

10.00, ТРК "Лотос Plaza" (Лесной пр., 47а). Фестиваль фигурного катания "Цветочный бал" среди фигуристов г. Петрозаводска.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Гернет. "Непослушный Дорофей". Интерактивный спектакль. С 2 лет.

11.00, гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41). Весенний Винтажный цех - арт-барахолка, блошиный рынок, хендмейд-фестиваль.

С 11.00, кафе "The Кухня" (пр. Ленина, 7). Весенняя ярмарка изделий ручной работы HOBBY МАРКЕТ.

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "На горизонте Альпы! Из страны Вивальди и Паганини - на родину Моцарта". Третий концерт абонемента №7 "Симфоническая Академия: галопом по Европам". 250 руб.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие в литературной студии "Краткий курс" по теме "Стиль". Ведущая – Яна Жемойтелите.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Показ видеоверсии спектакля Андрея Денникова "Нижинский, сумасшедший Божий клоун" Театра кукол имени С.В. Образцова.

14.00, Галерея промышленной истории Петрозаводска (Литейная пл., 1). Выставка фотографий Егора Захарова "Соловки и человек / Человек на Соловках". В аудиосопровождении звучат голоса хора братии Соловецкого монастыря, хора братии Валаамского монастыря, Артема Чебакова (студент СПбПУ им. Петра Великого) , Егора Захарова (студент ПСПбГМУ им. И. А. Павлова), Эли Слепковой (студентка РГПУ им. А. И. Герцена), Якова Слепкова (студент РГПУ им. А. И. Герцена). Вход свободный.



Святая Русь. 1901-1906 гг. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Проект "Читка" представит спектакль "Liberté, égalité, fraternité" ("Свобода, равенство, братство") по "Петербургским повестям" Николая Гоголя и "Выбранным местам из переписки с друзьями".

17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Благотворительный спектакль в поддержку воссоздания Успенской церкви в Кондопоге. В. Даль. "Девочка-Снегурочка". Лиса, петух, волк, медведь, бабка, дедка – все эти персонажи разыграют перед самыми маленькими зрителями веселую историю о хитрости и простодушии, доброте и вероломстве. С 2 лет.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Душой исполненный полет". Третий концерт абонемента №10 "Воскресные музыкальные удовольствия: Чайковский. Время и люди". 400-800 руб.

17.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). Гала-концерт ведущих молодых органистов России. Международная органная Академия в Кондопоге. 300-500 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кальман. "Сильва". Потрясающая, искрометная, несравненная "Сильва" Имре Кальмана - безусловный хит, одна из самых красивых и самых популярных оперетт ХХ столетия. 150-1300 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Эликсир любви, или Несколько мелких неприятностей из жизни доктора Мишеля и его слуги Огюста". Шалость в одном действии по мотивам пьесы Леонида Филатова. История о докторе Мишеле, который изобрел любовный эликсир, но, стараниями слуги Огюста, Мишель чуть не попадает на костер инквизиции. От 500 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). По пьесе Ярославы Пулинович. "Земля Эльзы". Светлая история немолодых Ромео и Джульетты, встретивших друг друга в обычной российской деревне, в конце жизни, полной лишений и скорби. 400 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Уральские вуду-адепты 2RBINA 2RISTA. Новые синглы с грядущего альбома, а также излюбленные демонические хиты. От 900 руб.

19.00, ДК "Машиностроитель" (ул. Московская, 1). ЗВЕРИ в Петрозаводске. 2100-4000 руб.