Куда пойти в Петрозаводске 3 ноября: Сбормобиль, прогулка по городу и "Ночь искусств-2019"

Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

9.30, рейс Сбормобиля, Компостмобиля. Подробные правила и расписание здесь.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). А. Лактюхов. "По-щучьему велению". Ребят ждет встреча со Скоморохами, с неунывающим Емелей, капризной царевной Несмеяной, бестолковым Царем. С 3 лет. 200 руб.

11.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Лепка из полимерной глины. Паук. Вечеринка Хеллоуин в мини-формате. 400 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсии-прогулки для всех любителей истории Петрозаводска. Улица Соборная.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Литературно-музыкальный вечер "Два барда", посвященный творчеству Александра Городницкого и Новеллы Матвеевой.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Первое занятие в литературной студии "Краткий курс".

16.30, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Нескучная лекция "Севильский цирюльник": приключения оперы. Лектор – доктор искусствоведения Константин Учитель (Санкт-Петербург). 100 р. Бесплатно для студентов (по предъявлении студенческого билета), для членов Клуба друзей Музыкального театра (по предъявлении клубной карты) и обладателей билетов на спектакль "Севильский цирюльник".

17.00, 19.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Всероссийская акция "Ночь искусств". Программа "ТЕАТР.RUны", посвященная 170-летию карело-финского эпоса и 100-летию Республики Карелия. С 6 лет. 160 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Дж. Россини. "Севильский цирюльник". Комическая опера в двух актах. Знаменитая история Фигаро, который оставил с носом скупого опекуна юной девушки и устроил счастье двух любящих сердец. 150-1100 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. Карла Маркса, 19). Ночь искусств. Премьера спектакля "Любовь и голуби" на карельском языке. Спектакль создан по пьесе Владимира Гуркина, ставшей в свое время одним из самых популярных комедийных сценариев советского кинематографа.

19.00, Бесёдная фатера (ул. Федосовой, 15). Совместный проект КРОО "Преемственность русских традиций" и музея-заповедника "Кижи". Традиционные молодежные вечеринки - "бесёды", где можно научиться танцевать старинные заонежские (и не только) танцы, петь песни, шить костюмы, а также найти себе новых друзей и весело провести время.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Про мою маму и меня". Пьеса представляет собой воспоминания о разговорах автора со своей мамой. Жанр пьесы автор определил как "школьные сочинения в двух действиях". 500 руб.

19.00, Дом "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). "Ночь искусств" в Доме "Кантеле". Для взрослых и детей: знакомство с одним из старейших зданий Петрозаводска – бывшей Мариинской женской гимназией и мастер-класс по народным танцам. 300 руб.

20.30, Карельская государственная филармония, большой зал Петрозаводской консерватории им. А. Глазунова (ул. Ленинградская, 16). Всероссийская акция "Ночь искусств". Рок-хиты в Ночь искусств. Симфонический оркестр филармонии исполнит композиции из репертуара легендарных рок-групп: "Queen", "Led Zeppelin", "The Rolling stones", "Metallica", "Nirvana", "Deep Purple", "AC/DC", "Scorpions", "Pink Floyd" и др. 1000-1500 руб.

22.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Молоды мы". Вход свободный.