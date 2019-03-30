Куда пойти в Петрозаводске 31 марта: Экскурсия по городу, "Волшебная флейта" и "Серебряные сны Петербурга"

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, 14.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Гернет. "Волшебная лампа Аладдина". Таинственная и волшебная история о юном и отважном Аладдине, прекрасной царевне Будур, волшебной лампе и джинне, готовом исполнить любое желание своего повелителя. От 250 руб.

13.00, ул. "Правды", 5. Воскресные занятия для молодежи в Приходском. Изучение посланий апостолов, тематическая беседа.

14.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Приключения в лесу Елки-на-Горке". Спектакль по известной книге для детей норвежского писателя Турбьёрна Эгнера рассчитан на аудиторию детей от 6 лет, а также для семейного просмотра. Действующие лица – лесные звери: Лазающий Мышонок, Лис Миккель, Зайка-пекарь и другие, – попадают в забавные переделки, из которых легко находят выход.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Встреча участников литературного клуба "СоНеТ". Тема мероприятия накануне Дня Смеха – "Писатели шутят".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!". Экскурсия "Петрозаводск театральный".

15.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины – лепим Беззубика. Лепка + общение + чай и угощения. 400 руб.

16.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Встреча участников клуба "Дорога в Хогвартс". О Фреде и Джордже Уизли. Братья-близнецы родились 1 апреля и известны своим чувством юмора.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). В.-А. Моцарт. "Волшебная флейта". Опера в двух актах. Даже среди оперных шедевров великого Моцарта "Волшебная флейта" занимает особое место. Это произведение таинственное, чарующее, манящее... 150-1000 руб.

18.00, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Музыкально-поэтическая программа "Серебряные сны Петербурга". Песни Гребенщикова и Вертинского, Стихи Ахматовой и Мандельштама. Исполнители: Илья Соковнин и Елена Егорова. 200 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). Punkwood firestarter. 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Очень простая история". Стоят в деревне два двора. На одном хозяйство крепкое, и живут там Хозяин, Хозяйка, да дочка их, Дашка. А рядом худой двор бобыля-пьяницы. Сынок у него есть - Лешка. Ну и, конечно, влюбляются друг в друга Дашка и Лешка... Быть ли свадьбе? 400 руб.

19.00, Негосударственный театр "Ad Liberum", на сцене театра Дома Актера, СТД Карелии (пр. К. Маркса, 19). М. Цветаева. "Мой милый Дон-Жуан". По мнению Цветаевой, несчастный Дон-Жуан попросту бы умер в заснеженной и неприветливой России от тоски и невозможности влюблять в себя женщин. Однако сама поэтесса готова поддаться чарам этого удивительного человека. 400 руб.