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Новости. Общество
09:00, 08 Марта 2019

Куда пойти в Петрозаводске 8 марта: "Шикарная свадьба", поэтическое настроение и "В баре только девушки"

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Афиша культурных событий карельской столицы на пятницу.

14.00, ВСЦ "Акватика" (ул. Пушкинская, 7). Открытие первенства СЗФО по тхэквондо (юниорки, юниоры 15-17 лет, юноши, девушки 12-14 лет).

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Старомодная комедия". Работница цирка Лидия Васильевна Жербер приезжает в рижский санаторий на отдых и немедленно все ставит с ног на голову: по ночам декламирует стихи соседкам по комнате, рассвет встречает песней, сбегает к морю через окно, дерзит докторам и ведет себя крайне независимо. От 1500 руб.

18.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). Energy kids party. Шоу от маленьких мисси и мистеров "Жемчужина России", Республика Карелия. 300 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

19.00, Негосударственный театр "Ad Liberum", сцена театра Дома Актера СТД Карелии (пр. К. Маркса, 19). "Здравствуйте, вам!". Спектакль-концерт в одном действии к дню рождения Андрея Миронова. В формате эстрадного концерта, спектакль перенесет зрителя на съемочные площадки фильмов с участием артиста. 450-500 руб.

19.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). "Умная пятница": Юлия Литвин, этнолог, Галина Варшеева, знаток города, Светлана Карсакова, имидж-дизайнер, Анна Скоропадская, филолог-классик, Юлия Бокачёва, психолог. 250 руб.

20.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). "Поэзион". Вечер музыкальных воплощений поэтических настроений, интонаций Шопена и разной другой музыки, шума моря и ветра, звуков, ритмов и пауз. PtahaNik - Ирина Смирнова - фортепиано, голос, замысел, PepeQ - Константин Калия - бит, легкая электронника, эффекты, свет, рекординг, oneDer - Алексей Деревлев - гитары, эффекты, спитч, глитч.

23.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Сергей Санчез и Сергей Сапунов: заварушка в формате "Двойной удар" - Жан-Клод Ван Дамм. Только в стиле классического дип- и тек-хауса. 400 руб., девочки до 00.00 – бесплатно.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "В баре только девушки". До 00.00 вход свободный.

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