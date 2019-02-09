Куда пойти в Петрозаводске 9 февраля: "Лыжня России", Горохова из "Пацанок" и "Пилот"

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, РСК "Курган". Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России-2019" (старт дошкольников в 11.45, церемония открытия в 12.10, старт массового забега в 12.15).

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Премьера. С. Маршак "Кошкин дом". В этой пьесе есть все, даже мораль: друг познаётся в беде. А самое главное - это история про пожар! С 3 лет. От 300 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "О кларнете, композиторах и клавишах". Концерты абонементов №15-Б и №17-Б "От двух до пяти: музыкальная азбука".

12.00, Городской Центр молодежи (Молодежный технопарк, пр. А. Невского, 55). Открытая лабораторная "Проверь себя!". Каждый желающий проверяет свою естественно-научную грамотность. Почему корабли не тонут, самолеты не падают, все ли вещества состоят из молекул и почему антибиотики не обязательно пить с пробиотиками.

13.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Сало. "Красавица Насто". Музыкальная сказка в одном действии. Сказка о том, как коварная колдунья Сюоятар стремится сжить со свету добрую девушку – красавицу Насто, но ее друзья и жених в конце концов распутывают клубок обмана. 100-400 руб.

14.00, ФОК (ул. Ключевая, 10, универсальный зал). Открытый турнир "Кубок Надежды" по художественной гимнастике. Торжественное открытие.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Заседание клуба любителей творчества Владимира Высоцкого.

16.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Двенадцать стульев". Концерт абонемента № 19 "Музыка любимых книг". Литературно-музыкальная композиция по роману Ильфа и Петрова. 600-700 руб.

16.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс: "Фантазийные анютины глазки" из фоамирана. 350 руб. (+100 руб. с помощником).

17.30, стадион "Юность". Республиканский фестиваль бега "Снежные тропы".

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). В. Сологуб. "Беда от нежного сердца". Пьеса-шутка о сватовстве легкомысленного отпрыска богатого семейства кажется при чтении легким милым пустячком: любовная интрижка, забавная путаница, песенки и куплеты. От 400 руб.

18.00, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). "Романтика и добро". Настя Филина (pop-rock, авторская музыка). 100 руб.

18.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). ЛайвДвиж. 3 плейлиста: "Танцуй!", "RAVE", "Новая школа". 300 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Земля Эльзы". Светлая история немолодых Ромео и Джульетты, встретивших друг друга в обычной российской деревне, в конце жизни, полной лишений и скорби. 400 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). ОКРАИНА МИКСТЕЙП. Morenist (Москва)/, Nevasca (петербург-Мурманс), Цепь (Великий Новгород), Бакурли (Петрозаводск), Элефант (Петрозаводск), Пожары Пожары (Петрозаводск). Поймай/Накажу (Москва), Дверной переулок (Мурманск/Петербург/Североморск/ Луотсари/ Москва/ Петрозаводск), Бешеные псы (Мурманск). 400 руб.

19.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). "ПИЛОТ". Уникальная программа, приуроченная к 15-летию культового альбома "Рыба, крот и свинья". От 1300 руб.

20.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Анна Горохова - "Пацанки 3". От 350 руб.

23.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Фестиваль ломанного ритма BASS KILLA BASS во главе с мамой российской Drum&Bass сцены Dj Zemine. 200 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Лига холостяков. Бесплатный вход до 00.00.