890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Власти Петрозаводска нашли директора в школу, которую никто не желал возглавлять 8
Сегодня 14:47

Квартиру в жилом комплексе «Онегин» можно приобрести в ипотеку на выгодных условиях (ВИДЕО)

Новости. Общество
18:06, 06 Декабря 2021
фото: Баренц Групп

Новости партнеров

ЦентроБанк уже анонсировал возможное повышение ипотечных ставок в следующем году, поэтому специалисты советуют задуматься о выгодном приобретении квартиры сегодня.

Специалист отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» Владимир Дерябин рассказал об ипотечных ставках при покупке квартиры в ЖК «Онегин». 

«Онегин» находится всего в пяти минутах от центра города, но при этом расположен рядом с прогулочной территорией на берегу Онежского озера и Державинским парком. В шаговой доступности есть несколько детских садов, школы, лицей и магазины.

Жилой комплекс имеет огороженную красиво оформленную озелененную дворовую территорию, на которой расположен детский развивающий комплекс и большая парковка.

Яркий монолитный дом оборудован собственной газовой котельной, благодаря чему у жильцов будут низкие коммунальные платежи и круглый год есть горячая вода.

В просторном подъезде с дизайнерским оформлением находятся вместительные колясочные. Комфорта и безопасности добавляют скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.

Квартиры отличаются продуманной планировкой с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Вариант отделки жильцы могут выбрать по своему вкусу.

Остались вопросы, хотите получить подробную консультацию по выбору квартиры? Звоните по телефону: 331-331 или пишите в личные сообщения группы — vk.me/barenzgroup. А также вступайте в группу жилого дома «Онегин» — https://vk.com/onegin_ptz.

На сайте onegin.barenz.group вы узнаете больше о проекте, планировках, стоимости, а также можете забронировать квартиру в жилом доме «Онегин».

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Ставка от 7,9% годовых доступна в рамках программ ипотечного кредитования ПАО Сбербанк «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья» с учётом условий «Акции для застройщиков» для зарплатных клиентов и клиенты, подтверждающие доход ПАО Сбербанк  при   сумме кредита — от 12 млн ₽ для Москвы и Московской области, от 8 млн ₽ – для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 6 млн ₽ — для других регионов России,  сроке — от 12 до 360 мес. вкл., первоначальном  взносе — от 20%, при условии оформления услуги «Электронная регистрация права собственности», страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях, а также с учетом акции «Витрина» (акция действует в рамках программы «Приобретение готового жилья») . При отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0.3% годовых. При отсутствии дисконта к процентной ставке в рамках акции «Витрина» ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Макс. сумма кредита — не более 80% от стоимости недвижимости. Валюта — рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заёмщика, страхование и оценка недвижимости, нотариальное заверение документов, отправка документов на регистрацию. Услуга «Электронная регистрация права собственности» предоставляется ООО «ЦНС», ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru. Услуга платная. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемой или иной недвижимости. Сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности заёмщика и стоимости обеспечения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробнее об условиях, документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Предложение действительно при подаче заявки с 13.10.2021 по 31.12.2021 вкл. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель

Аналитика

Сегодня 15:29
Обществоведение
Ни детского сада, ни памятника 5
В Петрозаводске сорваны сроки строительства детского сада, из-за которого в городе вырубили лес и снесли памятник бойцу истребительного батальона.
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:59
Личное мнение
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
Ушел из жизни добрый и мудрый врач, наставник, руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Геннадьевич Лексунов.
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»