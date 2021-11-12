Квартиру в жилом комплексе «Онегин» можно приобрести в ипотеку на выгодных условиях (ВИДЕО)

ЦентроБанк уже анонсировал возможное повышение ипотечных ставок в следующем году, поэтому специалисты советуют задуматься о выгодном приобретении квартиры сегодня.

Специалист отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» Владимир Дерябин рассказал об ипотечных ставках при покупке квартиры в ЖК «Онегин».

«Онегин» находится всего в пяти минутах от центра города, но при этом расположен рядом с прогулочной территорией на берегу Онежского озера и Державинским парком. В шаговой доступности есть несколько детских садов, школы, лицей и магазины.



Жилой комплекс имеет огороженную красиво оформленную озелененную дворовую территорию, на которой расположен детский развивающий комплекс и большая парковка.

Яркий монолитный дом оборудован собственной газовой котельной, благодаря чему у жильцов будут низкие коммунальные платежи и круглый год есть горячая вода.



В просторном подъезде с дизайнерским оформлением находятся вместительные колясочные. Комфорта и безопасности добавляют скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.

Квартиры отличаются продуманной планировкой с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Вариант отделки жильцы могут выбрать по своему вкусу.

Остались вопросы, хотите получить подробную консультацию по выбору квартиры? Звоните по телефону: 331-331 или пишите в личные сообщения группы — vk.me/barenzgroup. А также вступайте в группу жилого дома «Онегин» — https://vk.com/onegin_ptz.



На сайте onegin.barenz.group вы узнаете больше о проекте, планировках, стоимости, а также можете забронировать квартиру в жилом доме «Онегин».

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Ставка от 7,9% годовых доступна в рамках программ ипотечного кредитования ПАО Сбербанк «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья» с учётом условий «Акции для застройщиков» для зарплатных клиентов и клиенты, подтверждающие доход ПАО Сбербанк при сумме кредита — от 12 млн ₽ для Москвы и Московской области, от 8 млн ₽ – для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 6 млн ₽ — для других регионов России, сроке — от 12 до 360 мес. вкл., первоначальном взносе — от 20%, при условии оформления услуги «Электронная регистрация права собственности», страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях, а также с учетом акции «Витрина» (акция действует в рамках программы «Приобретение готового жилья») . При отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0.3% годовых. При отсутствии дисконта к процентной ставке в рамках акции «Витрина» ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Макс. сумма кредита — не более 80% от стоимости недвижимости. Валюта — рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заёмщика, страхование и оценка недвижимости, нотариальное заверение документов, отправка документов на регистрацию. Услуга «Электронная регистрация права собственности» предоставляется ООО «ЦНС», ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru. Услуга платная. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемой или иной недвижимости. Сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности заёмщика и стоимости обеспечения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробнее об условиях, документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Предложение действительно при подаче заявки с 13.10.2021 по 31.12.2021 вкл. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.