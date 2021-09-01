Квартиры на вторичном рынке в Карелии дорожают в 3 раза быстрее, чем в новостройках

Стоимость квартир на вторичном рынке в Карелии с начала года выросла на 12,6%, а в новостройках — лишь на 4%.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–июль 2021 года.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья во втором квартале достигла 59375 рублей. Новые квартиры продавались по цене, в среднем, 57559 рублей.

В прошлом году квартиры в новостройках стоили дороже, чем вторичное жилье. По итогам четвертого квартала стоимость новых квартир составляла, в среднем, 53386 рублей за квадратный метр, а на вторичном рынке — 50676 рублей.