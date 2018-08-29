Лаборатория робототехники "Технолэнд" приглашает детей за знаниями

Лаборатория робототехники, программирования и 3D-моделирования "Технолэнд" дает знания в разных областях науки и можем стать хорошей стартовой площадкой для любого пути: будь то робототехника, сфера IT, дизайн помещений.

"Я с детства фанател от роботов, первую машину собрал лет в 7-8, потом плотно и основательно изучал математику и физику в школе и в техническом вузе, где получил серьезные знания и навыки. Однажды я понял, что могу поделиться ими. В сентябре 2017-го мы набрали в кружок первые группы ребят. В течение года у нас занимались примерно 150 человек. Сегодня мы можем взять на обучение 280 ребят в возрасте от пяти лет. Верхней возрастной границы нет, потому что заниматься роботами и познавать робототехнику можно всю жизнь", - рассказал генеральный директор "Технолэнда" Павел Грищенко.

Успехи даже после одного учебного года не заставили себя ждать. Так, был собран робот-сортировщик, который распределяет детали по цветам и форме. Детали подаются на транспортерную ленту, робот с помощью камеры распознает их, берет нужную и кладет в отведенное для нее место. Есть здесь робот, при создании которого не использовались никакие посторонние детали, – ребята все, вплоть до колес, напечатали сами; исключение составил электронный "мозг".

"Для городских соревнований ребята собрали робота-борца сумо, напечатали для него разные ковши, чтобы поднимать поверженного противника, средства защиты – и успешно выступили. Купить такой робот нельзя. В лаборатории его сборка обойдется примерно в 40 тысяч рублей, за ее пределами – дороже, поскольку нужно определенное оборудование, которое просто так не купишь, - продолжает Павел. – Мы ставим перед собой образовательные задачи. Наши роботы предназначены для демонстрации современных возможностей электроники. Мы даем знания в разных областях науки и можем стать хорошей стартовой площадкой для любого пути: будь то робототехника, сфера IT, дизайн помещений".

Как попасть на занятия по робототехнике, смотрите здесь.

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