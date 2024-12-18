Ладожское озеро превратилось в колышущийся пазл

Видео опубликовали в соцсети.

Ладожское озеро еще не покрылось льдом. По словам очевидцев, кусочки льда на поверхности озера напоминают колышущийся пазл. Видео опубликовали в паблике PRO Питкяранту.

«Как нашествие медуз», — написали пользователи соцсети в комментариях.

Также местные жители отметили, что это редкое природное явление называют «ледяными блинчиками».

Ранее сообщали, что известный карельский фотограф Илья Тимин красивое природное явление, которое он назвал «Циркульное чудо реки Кумса». Фотографии мужчина сделал с помощью квадракоптера в Медвежьегорском районе Карелии.